West-Friese familie van ontvoerde Amerikaan weet het zeker: "Jeff leeft nog"

De van oorsprong Hoogkarspelse Els Woodke leeft al bijna zes jaar in onzekerheid, nadat haar man, de Amerikaanse Jeff Woodke, in 2016 ontvoerd wordt in Niger. Een half jaar geleden zocht Els voor het eerst de publiciteit op. Getwijfeld heeft ze eigenlijk nooit, maar nu er weer schot in de vermissingszaak komt, weet ze het zeker: Jeff leeft nog.

Jeff Woodke wordt in oktober 2016 in Niger in een busje getrokken door jihadisten, vermoedelijk een groep gelieerd aan IS. Het busje rijdt richting de grens met Mali, waar Jeff naar alle waarschijnlijkheid nog steeds vastzit.

Vijf jaar lang zweeg Els over de ontvoeringszaak, op last van de Amerikaanse autoriteiten. Net als haar twee broers Ronald en Jeroen Molenaar, die nog altijd in Hoogkarspel wonen. In oktober vorig jaar besluit ze toch de publiciteit op te zoeken, onder meer in een eerder gesprek met NH Nieuws/WEEFF. "Met angst en beven", vertelde ze toen.

Toch heeft ze geen spijt van haar beslissing. "Alles is wat meer in de openbaarheid gekomen. Dat vond ik een hele opluchting. Eindelijk kon ik de stilte doorbreken. Ik vond het een zware last, dat ik altijd alles geheim moest houden."

In leven

De Amerikaanse autoriteiten houden zich bezig met de ontvoeringszaak, samen met een externe organisatie, waar recent een nieuwe directeur aantrad. "Dat is iemand die er echt voor gaat en met nieuwe energie kijkt wat ze kunnen doen om Jeff te vinden", vertelt Els.

Volgens Els en haar broers hét bewijs dat Jeff nog leeft. "We hebben geen nieuw bewijs van leven meer ontvangen. Toch gaat iedereen er vanuit dat Jeff nog in leven is."