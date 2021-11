Man van Westfriese Els al vijf jaar ontvoerd door jihadisten in Niger: "Jeff, houd hoop"

Vijf jaar lang moest de van oorsprong Hoogkarspelse Els zwijgen over de ontvoering van haar man Jeff. In oktober 2016 werd de Amerikaan meegenomen door gewapende mannen, tijdens zijn ontwikkelingshulpwerkzaamheden in Niger. Nu treedt Els, die nog altijd in Amerika woont, in een gesprek met NH Nieuws met haar verhaal naar buiten, in de hoop Jeff ooit weer terug te zien.

Jeff werd meegenomen in een truck, die richting de grens van Mali reed. Er werd vermoed dat een gelieerde groep van IS achter de ontvoering zit. Nadat Adnan Abu Walid al-Sahraoui, de leider van IS, in 2019 door de Franse troepen werd gedood, zou Jeff volgens Els verkocht zijn aan de militante organisatie Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), gelieerd aan Al-Qaida.

Jeff ging zelf nog regelmatig terug en verruilde hun huis in Californië om de twee maanden voor Niger. In 2016 ging het mis: Jeff werd ontvoerd. Gewapende mannen drongen de verblijfplaats van Jeff binnen en schoten zijn bewakers dood.

Els Woodke vertrok in 1989 samen met haar Amerikaanse man Jeff naar Niger, waar ze zich samen inzetten voor ontwikkelingshulp. In 2006 keerden Jeff en Els terug naar Amerika, samen met hun twee zoons.

"Het is een zware last. Ik weet niet hoe het met Jeff gaat; ik kan niks voor hem doen"

"Eerst geloof je het niet", blikt Els terug op het moment dat het nieuws haar bereikte. "Je valt uit elkaar. Ik verstijfde helemaal. Zo erg was ik in shock." Vijf jaar later zitten Els, haar zoons en haar familie in Nederland nog altijd in grote onzekerheid. "Het is een zware last. Ik weet niet hoe het met Jeff gaat; ik kan niks voor hem doen."

Haar broers in Nederland wonen nog altijd in Hoogkarspel en kijken vanuit daar lijdzaam toe hoe haar zus al vijf jaar strijdt voor de vrijlating van haar man. Jeff was, onlangs de grote fysieke afstand met Nederland, onderdeel van de familie.