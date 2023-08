Ongekende vraag naar lastminute-vakanties door herfstweer: 'Twee keer zoveel als vorig jaar'

Share to Nextdoor

Vanwege het aanhoudende herfstweer worden er al weken relatief veel vakanties naar zonnigere oorden geboekt, maar de afgelopen dagen is de vraag naar lastminutevakanties via Schiphol 'extreem' toegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van NH onder reisorganisaties.

Vertrekhal 1 op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

"Er is echt een run op lastminutes", vertelt Audrey Denkelaar van Corendon. Twee weken geleden - toen de zomerdip begon - trok de vraag al flink aan, maar sindsdien is het aantal geboekte lastminutes zelfs al verdubbeld. Andere bedrijven boeren ook goed dankzij de herfstachtige zomer. Zo zijn er bij TUI vorige week dertig procent meer last minutes geboekt dan een week eerder, en verkoopt Sunweb momenteel veertig procent meer lastminutereizen dan twee weken geleden. Ook ten opzichte van vorig jaar, toen het kwik in de eerste week van augustus ook in Nederland tot ruim boven de 30 graden steeg, wordt er meer geboekt. Corendon meldt een verdubbeling en VakantieDiscounter verkoopt twintig procent meer reizen met een vertrekdatum binnen twee weken. Prijzen Omdat lastminutes deze dagen zo in trek zijn, moet je er wel dieper voor in de buidel tasten dan gebruikelijk, waarschuwt de Corendon-woordvoerder. "Veel zit al vol. Daardoor gaan de prijzen mee." Wat dat betreft hebben de reizigers die NH-verslaggever Jessie Eickhoff op Schiphol treft het goed getroffen. Vrijwel zonder uitzondering hebben ze hun vakantie maanden geleden al geboekt, zonder te weten dat het deze weken in Nederland pijpenstelen zou regenen. Lastminute-balie Wie wel een lastminute boekt, doet dat vrijwel zonder uitzondering online, zo blijkt bij de lastminute-balie op Schiphol. "Het komt eigenlijk ook niet meer vaak voor dat mensen hier een lastminute-vakantie boeken", vertelt verkoper Biliena Ilieva terwijl de regendruppels langs de ruiten van de vertrekhal glijden. "De meeste mensen boeken online en anders gaan ze naar een reisbureau."

Sale-agent Biliana Ilieva (35) verkoopt lastminute tickets - Jessie Eickhoff

Waarom er uberhaupt dan nog een lastminute-balie bestaat? Voor reizigers die lastminute een andere vlucht nodig hebben, omdat ze hun vlucht hebben gemist of omdat 'ie is geannuleerd, vertelt Ilieva. Bestemmingen De meeste mensen die een lastminute boeken, gaan naar Zuid-Europa, vertelt Anke van Nieuwenhuizen van TUI. Woordvoerder Martine Langerak van Subweb bevestigt dat beeld. Zij noemt Kreta, Mallorca, Turkije, Kos en Zakynthos als populaire vakantiebestemmingen. Corendon-woordvoerder Denkelaar meldt dat ook Rhodos inmiddels weer in trek is. Dat was een paar weken geleden nog wel anders, toen er op het Griekse eiland extreme bosbranden woedden.

Opluchting bij teruggekeerde toeristen uit Rhodos - NH Nieuws

De vraag naar lastminutes zal nog even aanhouden, zo is de verwachting. De weersvoorspellingen worden er namelijk niet veel beter op. Medio volgende week laat de zon zich weer iets vaker zien, maar tot die tijd is de kans op regen iedere dag zestig tot negentig procent, voorspelt NH-weerman Jan Visser.