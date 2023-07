Veel opluchting bij teruggekeerde toeristen uit Rhodos

De eerste Nederlandse toeristen die het door brand geteisterde Rhodos hebben verlaten, zijn veilig op Schiphol aangekomen. Op het Griekse eiland is er veel overlast door de branden. Hulpdiensten hebben moeite ze uit te krijgen. "Gelukkig zijn we nu weer thuis, het maakt je heel alert. Het is wel heel spannend", zegt een net teruggekeerde reiziger op het vliegveld.

Op het eiland woeden al een week enorme bosbranden. Die zijn door de brandweer moeilijk te blussen door de harde wind. Inmiddels is de noodtoestand uitgeroepen. Het eiland is enorm in trek onder toerisen, waaronder Nederlandse vakantiegangers.

Enorme branden

"Wij zijn gelukkig niet geëvacueerd, omdat we zelf al het besluit hebben genomen eerder te vertrekken", zegt een vakantieganger, die met zijn gezin net op Schiphol is geland. "We konden gelukkig een paar dagen eerder weg en hebben op Rhodos een ander onderkomen weten te vinden om zo deze vlucht te pakken."

De man vertelt dat er enorme branden waren uitgebroken, 10 kilometer van zijn vakantieadres vandaan. "Het was inmiddels de zoveelste dag op rij dat ze aan het blussen waren. Daar werden diverse toeristen en lokale mensen geëvacueerd. We stonden daar temidden van een tig aantal bussen, mensen die aan de kant van de weg stonden te wachten. En politie, het leger, de hele weg was afgesloten."

'Heel spannend'

"Het maakt je heel alert", vervolgt de man. "Het is wel heel spannend. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En toen wij terug waren in ons appartement was alle stroom afgesloten. Dat was nodig om de brand te blussen. Dan zit je met twee kinderen die doodsbang zijn, omdat ze niet weten wat er kan gebeuren."