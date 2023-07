Trek de paraplu en regenlaarzen maar uit de kast: kletsnat begin van de zomervakantie

Vorige week dreigde de start van de vakantie al met een kletsnat begin. Nu wordt duidelijk dat het in heel de provincie komende week veel, heel veel, gaat regenen. Volgens NH-weerman Jan Visser gaan we een wisselvallige weerweek tegemoet.

Nauwelijks zon

In tegenstelling tot vorige maand, zullen Noord-Hollandse zonliefhebbers komende week worden teleurgesteld. Naast regen, gaat het ook hard waaien. Visser: "Aan de Noord-Hollandse kust kan het zondag daarbij nog eens hard gaan waaien, met een windkracht tussen de 6 en 7." De zon zal af en toe door de regen en de drup heen schijnen.

Of er deze zomer nog een zonvakantie in eigen land in zit, dat weet Visser niet. Het is volgens hem lastig te voorspellen of het regenachtige weer aanhoudt. Wel verzekert hij dat de temperaturen in Noord-Holland niet zo hoog zullen oplopen als in het zuiden van Europa. "De temperatuur ligt deze week rond de 21 graden."

Kortom, volgens de weerman ideaal weer om je vakantie actief te beginnen. Maar bezoek dan wel een museum of bioscoop, want dan zit je lekker droog.