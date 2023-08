Een verregende vakantie op camping Geversduin: "Je moet je gewoon goed kleden"

Op vakantie in Nederland brengt één grote onzekerheid met zich mee: het weer. Hoewel velen dit na een aantal prachtige zomers misschien zijn vergeten, is het dit jaar weer extra duidelijk geworden. De zon kan schijnen, maar het kan ook met bakken uit de hemel vallen. Campinggasten van camping Geversduin in Castricum weten alles van dat laatste. Vakantie in Nederland kan heel leuk zijn. "Maar het kan ook behoorlijk ruk zijn", vult een van hen aan.

Camping Geversduin - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Grote plassen, kinderen die pingpongen in hun regenjas en veel dichte voortenten. Het is het eerst wat je ziet bij een bezoekje aan camping Geversduin in Castricum. De camping is leger dan normaal, maar uitgestorven ook zeker niet. Campinggasten blijven optimistisch. "Het is wat het is. Je moet je er op kleden en dan kun je best in de regen naar buiten, vaak valt het dan best mee", zegt Eline.

Volle zonnebrandtube Eline verblijft een weekje op de camping en logeert bij een vriendin en haar twee kinderen. "We hadden eigenlijk het plan om lekker met de fiets naar het strand te gaan, maar dat gaat niet, dus wordt het musea bezoeken en een stukje fietsen. Alleen vanmorgen dachten we even: 'we gaan er niet uit', vanwege de regen." Het druilerige noemt ze 'ruk', maar ondanks dat blijft ze optimistisch. "Met een regenjas en een muts op gaat het wel. We hebben alles volgeladen. Zowel zomer- als winterkleding, zonnebril en zonnebrand. In de hoop dat je het allemaal kan gebruiken. Alleen de zonnebrand heb ik nog niet gebruikt."

"We mogen blij zijn dat we geen verdroogde meren of bosbranden hebben" Meta

Jezelf vermaken Stefan en Meta zagen de vakantie in eigen land ook net even anders voor zich. Na vorig jaar de zomer in Wenen te hebben doorgebracht met temperaturen van wel 40 graden, hadden ze dit jaar andere plannen. "We hebben hier een seizoensplek en komen hier vaker. We hadden gehoopt op een paar mooie, lange weken, omdat vorig jaar gewoon een fantastische zomer was. Niet wetende dat het nu zo zou zijn. Stiekem heb ik nog naar campings in Frankrijk gekeken," zegt Meta lachend. En Meta is niet de enige. "Onze campingburen zijn vertrokken naar de zuiderzon in Italië, maar het is prima zo. In Oostenrijk is er ook kans op slecht weer. We mogen blij zijn dat we geen verdroogde meren of bosbranden hebben." Meta ziet de regenachtige vakantie ook als een leerervaring voor haar twee dochters. "Ze leren nu echt zichzelf te vermaken." "Ze hebben ineens interesse in oude knutselspullen van de Hema", vult Stefan aan

Afwassen als hobby Op de camping ontstaan meer nieuwe hobby's. Bij het badlokaal staat het dochtertje van Daniëlle de afwas te doen. "In plaats van buitenspelen doen we dit gewoon", zegt ze vol enthousiasme. "We hebben een afwasser, een droger en een aanmoediger!" Het gezin is een paar dagen op bezoek bij familie op de camping. "Als ik niet had afgesproken, was ik niet gegaan", zegt Daniëlle. Toch vermaakt het gezin zich wel. "Tussen de buien door zijn we gewoon naar het strand gegaan, en dat was eigenlijk hartstikke leuk." Daniëlles dochter lijkt zich niks van het weer aan te trekken en zag de winderige stranddag dan ook als een geweldige ervaring. "Ik ging over de grote golven springen en toen het ging regen gingen we weer naar huis", zegt ze met een grote lach op haar gezicht.

Eerder naar huis Toch ziet niet iedereen het meer zitten. Tijdens een rondje over de camping raakt NH in gesprek met een gezin uit Woerden dat helemaal geen zin meer in de vakantie heeft. "We zijn het zo zat. We zitten hier in totaal drie weken, maar overwegen om eerder naar huis te gaan. Monkey Town hebben we inmiddels ook wel gezien."