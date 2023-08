Sprinter Cees Bol blijft langer bij wielerploeg Astana

"Vanaf het moment dat ik bij Astana kwam, voelde ik me heel goed. Ik heb het gevoel dat ik op de juiste plek zit binnen het team”, zegt Bol. "Het lijkt erop dat het team ook blij met mij was. We hebben vrij makkelijk en snel een nieuwe overeenkomst kunnen sluiten. In 2023 stond ik een aantal keren op het podium en had ik enkele goede klasseringen, maar ik hoop dat de overwinningen er nu ook komen."

Bol fietst pas sinds januari bij Astana, dat hem overnam van Team DSM. Bij Astana is hij de hulpknecht van sprintkanon Mark Cavendish. De afgelopen maand reed Bol in de Tour de France en eindigde hij in de laatste etappe op de Champs-Élysées als vijfde.