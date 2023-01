Zaandammer Cees Bol vervolgt zijn wielerloopbaan bij Astana

"Cavendish gaat natuurlijk voor het record van 35 tourritten." Met 34 zeges in de Franse ronde staat de Britse sprinter op gelijke hoogte met wielericoon Eddy Merckx. "Het is gaaf om met hem voor zo'n doel te gaan. Al ga ik in andere koersen ook voor mij eigen kansen." De afgelopen vier jaar reed Bol voor Team DSM en voorloper Team Sunweb.

"Mijn belangrijkste doel voor dit seizoen is om weer te winnen", laat Bol weten via de sociale kanalen van Astana. "En een ander groot doel zal zijn om Mark Cavendish te helpen aan succes."

Klassiekers

De grootste triomf behaalde Bol in maart 2019, toen hij bij de kasseienkoers Nokere Koerse als eerste over de finish kwam. "Ik zou graag wat klassiekers willen rijden om te zien hoe ver ik samen met het team kan komen."

Het wielerseizoen is inmiddels gestart. De eerste ronde begon afgelopen maandag, Tour Down Under. Bol richt zich op een aantal voorjaarsklassiekers en uiteraard de grote rondes. Al is op dit moment nog niet bekend aan welke rondes Bol deelneemt.