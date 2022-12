Wielrenner Cees Bol moet op zoek naar nieuwe ploeg

Wielrenner Cees Bol moet op zoek naar een nieuwe ploeg nu de Franse ploeg B&B Hotels in geldnood zit. Oud-renner Pineau was druk bezig om maar liefst 15 miljoen euro aan sponsorgelden binnen te halen om de ploeg te redden, maar dat is niet gelukt. Vrijdagavond heeft hij aangegeven dat de renners op zoek mogen naar een andere ploeg.