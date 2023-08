Met schilderachtig uitzicht sterven: eerste hospice Hollands Kroon opent deuren

Met een prachtig uitzicht op het Amstelmeer of het Wieringer landschap de laatste weken of maanden van je leven doorbrengen. Hospice Het Tweede Thuis viert vandaag de officiële opening en kan binnenkort voor het eerst mensen verzorgen die niet lang meer te leven hebben. Het hechte team met onder andere acht verpleegkundigen en 150 vrijwilligers is er klaar voor om het laatste deel van mensen hun leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Hospice Het Tweede Thuis - NH Media / Kelly Blok

Het is nog even hard werken voor de grote opening van komend weekend, maar acht jaar na de eerste plannen voor een hospice in Hollands Kroon is het einde aardig in zicht. Er worden nog wat lampen opgehangen, het is nog even wachten op de gordijnen en er moeten nog wat plantjes en bloemen in de kamers neergezet worden, maar verder ziet de hospice eruit om door een ringetje te halen. De in totaal zes kamers zijn ruim, licht, hebben een prachtig uitzicht op het Amstelmeer of het Wieringer landschap, stralen veel rust uit, maar voelen tegelijkertijd ook erg warm en knus. En dat is precies wat het bestuur van Het Tweede Thuis belangrijk vond. "We hebben gekozen om het vooral zo min mogelijk ziekenhuisachtig te laten lijken en het zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te geven", vertelt bestuurslid Patricia Croes als ze door de gangen van de hospice loopt. Zie hier foto's van de nieuwe hospice (tekst gaat eronder door:)

Hospice Het Tweede Thuis NH Media / Kelly Blok

Hospice Het Tweede Thuis NH Media / Kelly Blok

Hospice Het Tweede Thuis NH Media / Kelly Blok

Hospice Het Tweede Thuis NH Media / Kelly Blok

Hospice Het Tweede Thuis NH Media / Kelly Blok

Patricia Croes was er, samen met nog een handjevol bestuursleden, acht jaar geleden bij de eerste plannen voor de hospice al meteen bij. Het idee kwam van Patricia Wijnmalen, die zelf werkte in de hospice in Den Helder. "Het viel haar op dat er zo weinig mensen uit Wieringen en omstreken kwamen", vertelt Croes. 'Op Wieringen doodgaan' Hoe dat volgens Croes, die zelf jarenlang als huisarts op Wieringen heeft gewerkt en er nog steeds woont, komt: "Wieringers willen op Wieringen geboren worden en op Wieringen doodgaan." De hospice in Den Helder is volgens haar voor veel Wieringers dan ook echt een 'no go'. "Wij zeggen altijd, daar wil je niet geboren worden en daar wil je niet doodgaan", aldus Croes. De bestuursleden van de, toen nog in de kinderschoenen staande stichting Hospice Hollands Kroon besluiten daarom onderzoek te doen of er behoefte is aan een hospice in Hollands Kroon. "We hebben bijvoorbeeld alle huisartsen in Hollands Kroon benaderd. Die dachten allemaal wel dat het kans van slagen had", vertelt het bestuurslid. En zo beginnen de plannen voor een hospice in Hollands Kroon steeds concreter te worden. In de jaren die volgen wordt de locatie voor de hospice gevonden, krijgt het bestuur na veel tegenslagen de financiën rond dankzij onder andere een crowdfunding die ruim één miljoen euro oplevert, heel veel donaties en een kunstveiling. En na de coronapandemie, wat ook zorgde voor vertraging en veel extra kosten, kan de bouw in 2022 eindelijk beginnen.

"Onvoorstelbaar hoe in zo'n korte tijd zo vreselijk veel mensen uit de hele regio staan te popelen om hier te mogen werken" Patricia Croes, bestuurslid

Inmiddels is de oude boerderij volledig omgetoverd tot een woon- en leefruimte, bevinden zich er kantoren en een wasruimte. Verder is een een groot stuk aangebouwd en daar bevinden zich nu zes kamers. Er is een zorgcoördinator aangesteld en acht verpleegsters die in diensten ervoor zorgen dat er 24 uur per dag zorg geleverd kan worden aan patiënten die in de laatste fase van hun leven zitten. Naast de vier vaste kamers voor terminale patiënten biedt de hospice ook twee kamers aan voor respijtzorg. "Bijvoorbeeld een meneer die ziek is en zijn vrouw zorgt voor hem, maar hun zoon gaat trouwen. Meneer kan daar echt niet meer naar toe, maar mevrouw wel, dan kan meneer hier een paar dagen komen. Maar ook om de mantelzorgers tijdelijk wat rust te geven", legt Patricia uit. Daarnaast zijn er in de voormalige hooischuur naast de boerderij drie afscheidsruimtes gemaakt. 150 vrijwilligers Er zijn veel helpende handen nodig om de hospice draaiende te kunnen houden, dus daarom konden vrijwilligers zich hiervoor aanmelden. En dat werd ook zeker gedaan, want inmiddels zijn er 150 vrijwilligers die zich in gaan zetten voor de hospice.

Afscheidsruimte Hospice Het Tweede Thuis - NH Media / Kelly Blok

"Het ging ongelooflijk hard. Onvoorstelbaar hoe in zo'n korte tijd zo vreselijk veel mensen uit de hele regio staan te popelen om hier te mogen werken. Er zijn zoveel mensen uit de hele regio. Ook uit Anna Paulowna en de Wieringermeer, echt niet alleen maar Wieringers", vertelt Patricia. Deze vrijwilligers hebben inmiddels allemaal een training gehad en mogen zichzelf indelen in het rooster. "Minstens een keer per week een shift, en een keer per maand in het weekend."

"Je weet dat er een eind is, maar je kunt het eind wel minder rot maken door jouw aanwezigheid" Patricia Croes, bestuurslid

Het grootste deel van de vrijwilligers, zo'n 110 mensen, zullen zich inzetten als ondersteuners voor de zorg van de patiënten. Daarnaast werkt er nog een deel in de keuken, techniek of voor het onderhoud in de tuin. "Het is een heel dankbaar soort werk, maar ik denk ook dat er mensen zullen afvallen. Het kan best wel een beetje confronterend als je niet zoveel ervaring hebt bij doodgaan van mensen. Je weet dat er een eind is, maar je kunt het eind wel minder rot maken door jouw aanwezigheid", aldus Patricia Croes. Geen alarmeringssysteem Dit weekend opent de hospice de deuren voor alle belangstellenden, maar de zorgverleners zullen daarna wel nog eventjes moeten wachten totdat ze hun eerste patiënt kunnen ontvangen. "Er is een klein oponthoud door het alarmeringssysteem. Ze moeten uit hun bed vandaan de zusters moeten kunnen bellen en dat kan nu nog niet. Maar ik verwacht dat we een week na de opening van start kunnen gaan", vertelt Patricia. En dat mag ook wel, want er zijn inmiddels twee mensen die zich hebben aangemeld voor een plek in de hospice. Croes verwacht ook dat de hospice een geliefde plek gaat worden voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. "Je wilt helemaal niet doodgaan, en misschien wil je als het mogelijk is het liefst thuis doodgaan, maar als tweede keus is dit toch wel fantastisch."