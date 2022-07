Eerste steen gelegd voor hospice Tweede Huis: "Ein-de-lijk kunnen we van start"

Het heeft ruim zeven jaar geduurd, maar dinsdag is eindelijk de eerste steen gelegd voor hospice 'Het Tweede Huis' in Westerland. De hospice is de eerste in Hollands Kroon en krijgt vooralsnog zes appartementen die uitkijken op het Amstelmeer. "Het is een vanzelfsprekende noodzaak", legt bestuursvoorzitter Gijs Wilms uit. "Eindelijk kunnen we van start."

Gijs Wilms en wethouder Van Gent leggen de éerste steen'van de nieuwe hospice Hollands Kroon - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Dat de stichting Het Tweede Huis ontzettend blij en trots is met het startsein, is geen verrassing. Volgens voorzitter Gijs Wilms is het een eindeloos, vermoeiend verhaal geweest van talloze tegenslagen met vergunningen. kredietverstrekkingen en stijgende bouwkosten. Pas toen met crowdfunding en een kunstveiling de benodigde kosten op tafel kwamen, kon de bouw eindelijk van start. Te ver Wilms: "Het is onvoorstelbaar hoe veel werk er is verzet. Ik ben sprakeloos. Het is een grote blinde vlek zonder hospice in de buurt. Als je kijkt naar Den Helder, Schagen en zelfs dan worden mensen nog doorverwezen naar Amsterdam. Dat is te ver voor mensen in die in die laatste fase zitten en voor de familie. Dan is het goed dat je in Hollands Kroon zo'n mooie plek hebt." Tekst gaat door onder de video

Eerste steen hospice gelegd - NH Nieuws

Wethouder Van Gent die hielp bij het leggen van de eerste steen is bijzonder trots op de stichting en de vrijwilligers van het project: "De kracht van de samenleving is een groot succes. Zo veel vrijwilligers die hun schouders eronder hebben gezet en het is bewonderenswaardig dat er vanuit alle hoeken geld kwam. Ik gun het onze inwoners om hun laatste dagen op zo'n mooie plek door te kunnen brengen." Vijvertje De boerderij, die speciaal voor dit project beschikbaar is gesteld, gaat onder andere gebruikt worden als algemene ruimte met keuken, medicijnkast en opleidingsplaats. Wilms: "Ik weet nog dat we in Hoorn gingen kijken. We kregen het advies het terrein mooi in te richten met een vijvertje enzo. Nou, het vijvertje dat hebben we, dat is het Amstelmeer en het tuintje ook, want er ligt zo'n 25 hectare grond omheen. We hebben het allemaal perfect voor elkaar." Stichting Het Tweede Huis hoopt volgend jaar juli open te kunnen.