Westerland veilt kunst voor bouw hospice: "Het wordt een bijzondere locatie"

De plannen voor een hospice in Westerland liggen er al een tijdje en de boerderij waarin de hospice moet komen, is ook al volledig gestript. Maar Stichting Het Tweede Thuis heeft nog geld nodig. Dat hopen ze dit weekend op te kunnen halen met een kunstveiling met werken van verschillende kunstenaars uit de regio.

Als het geld binnen is, hoopt de stichting dit jaar nog te kunnen beginnen met de bouw van het hospice, dat zal bestaan uit zes appartementen. De boerderij, die speciaal voor dit project beschikbaar is gesteld, gaat onder andere gebruikt worden als algemene ruimte met keuken, medicijnkast en opleidingsplaats. "En achter de boerderij komen de appartementen die uitkijken op het Amstelmeer, dat is wel heel bijzonder", vertelt Jan Wittink, vicevoorzitter van de stichting.

Over de plek is goed nagedacht. Inwoners uit Hollands Kroon moeten tot nu toe nog uitwijken naar hospices in Hoorn of Schagen. "Maar dat is vaak veel te ver weg", aldus de vicevoorzitter. De stichting doet hard haar best om het hospice zo in te richten, dat het ook voelt als een tweede thuis. "Het liefst sterven mensen thuis", vertelt Wittink. Hij vervolgt: "Maar dat gaat helaas niet altijd."

Tekst gaat door onder de foto