Kunstveiling levert ruim 6000 euro op voor hospice in Westerland: "We willen wensen vervullen"

De kunstveiling die stichting Het Tweede Thuis organiseerde voor de bouw van een hospice in Westerland was een groot succes. Er kwamen in totaal ruim 200 bezoekers en de organisatie kijkt terug op een geslaagd weekend.

De veiling zorgde voor veel bekijks. "Het was super", vertelt bestuurslid Paula Udding. De stichting haalde met de veiling van in totaal dertig kunstwerken 6383 euro op. "Dit hadden we gehoopt, maar je weet het nooit", vertelt Udding trots.

Subsidie

"We komen nu steeds dichterbij het bedrag dat we moeten hebben voor de financiering van het startbedrag", vertelt Udding. Want hoewel de stichting voor de bouw van het hospice op verschillende fondsen en subsidies kan rekenen, is er meer geld voor nodig om mensen van alle gemakken te kunnen voorzien in de laatste levensfase. "We willen wensen vervullen en daar is geld voor nodig", vertelt Paula. Ze vervolgt: "Denk hierbij aan écht goed eten of eens een keer een pianist inhuren als dat bijvoorbeeld een wens van iemand is."