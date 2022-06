Hospice Het Tweede Huis kan beginnen met bouw dankzij razendsnelle crowdfundactie van ruim miljoen

Het Tweede Thuis heeft een 'definitieve go' gekregen en kan door middel van crowdfunding nu echt aan de slag met de realisatie van het hospice in Westerland. In minder dan twee uur tijd schreven 800 investeerders zich in voor het gehele bedrag van de lening, zo meldt mediapartner Regio Noordkop.

De boerderij die verbouwd gaat worden tot hospice - NH Nieuws

Het gaat om een overbruggingskrediet, legt voorzitter Gijs Wilms uit: "We hebben een gelaagde financiering, bestaande uit subsidies van de gemeente, de provincie, maar ook bijvoorbeeld het restauratiefonds." Een hypothecaire lening van 1,275 miljoen euro zou bij de Rabobank worden opgehaald, maar door verschillende omstandigheden werd dat steeds uitgesteld. Uiteindelijk is daarom gekozen voor crowdfunding. De crowdfunding is een lening voor drie jaar: investeerders ontvangen 6 procent rente per jaar en krijgen na drie jaar het gehele bedrag terug. In de tussentijd moet de stichting dus een reguliere hypotheek zien rond te krijgen. Daarmee worden de investeerders vervolgens terugbetaald. Wilms heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. Er heeft ook al overleg plaatsgevonden met de Rabobank. Tekst gaat verder onder de foto's.

Impressie van Het Tweede Thuis - Stichting Het Tweede Thuis