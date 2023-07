Purmerend stelt per direct messenverbod in

De gemeenteraad van Purmerend stemt vanavond unaniem in met het instellen van een messenverbod. Meerdere politieke partijen bevestigen het nieuws na vragen van NH. Eigenlijk zou de gemeenteraad pas na de zomer een beslissing nemen, maar door een aantal recente steekincidenten in de stad is de stemming vervroegd naar vanavond.

Nicole Moinat van de PVV laat weten met volle overtuiging voor het verbod te stemmen. "Eerlijk, ik zou geen reden zien hier tegen te zijn. Mocht dit wel zo zijn zouden wij uiterst verbaasd zijn." In maart had ze ook al op een verbod aangedrongen, maar dat kwam niet van de grond. De VVD steunde dat voorstel omdat de vraag om een verbod van de politie kwam, zegt Timo Roeleveld. "Toen werd gezegd: 'dat hebben we helemaal niet nodig'", laat hij weten. De afgelopen maand staken meerdere jongeren op elkaar in:

Unaniem

"Ik verwacht een unanieme stemming", zegt Barbara Jonk van de Stadspartij Beemsterpolderpartij. Ook Theo Neep van de Ouderenpartij en Fred Koot van het CDA kunnen zich niet voorstellen dat er iemand tegen gaat stemmen. "Het kan niet anders", zegt Neep. 'Er is geen regering meer, dus we zijn verplicht om het zelf te doen", laat hij weten. Ook het CDA gaat voor het verbod stemmen, maar is zich tegelijkertijd bewust dat daarmee niet alle problemen zijn opgelost.

Sneller een verbod

Burgemeester Ellen van Selm liet vorige week nog weten dat het verbod pas in september besproken zou worden in de gemeente. Dat er vandaag al gestemd wordt, komt omdat de raad een extra vergadering heeft ingelast vanwege een bouwbesluit. De burgemeester heeft er op aangedrongen dat de stemming over het messenverbod gelijk meegenomen kan worden.

In een persbericht laat ze weten dat ‘de toename van geweld en incidenten onder en tegen jongeren in onze gemeente zorgwekkend is en dat moeten we een halt toeroepen. Er zijn jonge tieners bij betrokken en dat beeld zien we eigenlijk in het hele land. Het is niet normaal als kinderen een mes op zak hebben om zich te verdedigen of om indruk te willen maken.’