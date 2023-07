Boze en bezorgde reacties om weghalen stoplichten bij school-oversteek Egmond

De verkeerslichten bij een zebrapad op de rondweg van Egmond aan Zee zijn weggehaald. Alleen de onthoofde palen staan er sinds gisteren nog. Dit was nodig omdat de lichten te vaak storingen vertonen volgens de gemeente, waardoor het niet langer veilig is. Tientallen Egmonders reageren verbolgen op de actie. Ze vrezen dat er ongelukken gaan gebeuren, zeker omdat schoolkinderen de oversteek veel gebruiken.

'Onthoofd' verkeerslicht aan de Wiardi Beckmanlaan in Egmond aan Zee - Sjef Kenniphaas

De verkeerslichten staan volgens de Egmonders al dik dertig jaar bij de oversteekplaats op de Docter Wiardi Beckmanlaan, de noordelijke 'rondweg' van het kustdorp. En naar tevredenheid. "Welke storing?", vraagt iemand zich af in de vele reacties op Facebook, die de mededeling van de gemeente oproept. Die kondigde het eerder deze week het buiten bedrijf stellen van de storingsgevoelige stoplichten aan. "Ze zijn niet langer betrouwbaar, is gebleken bij een inspectie, en vormen daardoor een risico voor de verkeersveiligheid." Schoolkinderen "Om gevaar te voorkomen is besloten de lichten uit te zetten en af te dekken." Dat afdekken is niet gebeurd. De lichten zijn donderdagochtend 'onthoofd'. "De hulpdiensten en de nabijgelegen basisschool en het kindcentrum zijn geïnformeerd over de nieuwe situatie", meldt de gemeente. Juist dát er veel schoolkinderen zijn die gebruik maken van de oversteek en ook de aanwezigheid van een speelveldje verderop, maakt dat Egmonders zich grote zorgen maken. Op verschillende Facebook-pagina's van het dorp en van de gemeente laten ze dat duidelijk merken.

"Hoe geschoffeld zijn ze daar nu eigenlijk?!?" Reactie op Facebook

"Echt belachelijk", "schandalig", en "hoe geschoffeld zijn ze daar nu eigenlijk?!?", reageren Egmonders. "Hoe gaan de kinderen veilig oversteken?", vraagt een ander zich af. Er zou sowieso vaak harder worden gereden dan de toegestane 50 km/u. "Ze rijden als gekken daar, plaats dan in ieder geval verkeersdrempels bij het zebrapad. Dit is vragen om problemen." "Het is nu wachten wanneer het eerste ongeluk gaat gebeuren", stelt een Egmonder bezorgd. En menigeen wil dan ook nieuwe stoplichten en vraagt zich af waarom dat niet gewoon gebeurd is. "Gewoon vervangen of repareren. Is toch niet zo moeilijk?" Zo zag de oude situatie eruit, toen de stoplichten er nog waren:

(tekst gaat verder)

De oude situatie met verkeerslichten en zebrapad - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"De lampen van de verkeerslichten gingen spontaan kapot", is de toelichting van de gemeentewoordvoerder wanneer NH wil weten wat dan precies de storingen waren. "Als er een storing is, zouden de lichten automatisch op geel moeten gaan knipperen, maar ze sprongen dan vanzelf op groen of rood. Dat gaf gevaarlijke situaties." Omdat de verkeerslichten verouderd zijn, is reparatie geen optie. "We beraden ons op dit moment op welke stappen we kunnen zetten en onderzoeken nog wat er nodig en mogelijk is op die plek." Of een nieuw stoplicht ook tot de mogelijkheden behoort, kan de woordvoerder niet zeggen. Zebrapad "Na de zomer verwachten we een duidelijker beeld te hebben van wat er gaat gebeuren." De situatie zonder wispelturige stoplichten zou veiliger zijn dan mét. "Er ligt bovendien nog altijd een zebrapad waarvoor de regels duidelijk zijn: je mindert snelheid en laat voetgangers oversteken." Dat er überhaupt én verkeerslichten én een zebrapad waren, is niet gebruikelijk maar ook niet uitzonderlijk. "Dit soort 'dubbele' verkeersmaatregelen zie je vaak in de buurt bij verzorgingshuizen en ook bij scholen, om een extra veilige oversteek te creëren", stelt verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Osinga als NH hem de verkeerssituatie voorlegt.

"Zet borden neer die wijzen op de nieuwe verkeerssituatie of plaats knipperend geel licht." Matthijs Dicke-Ogenia - Verkeerspsycholoog

"Ik ken een vergelijkbare situatie in Hilversum", vertelt Dicke-Osinga, "Beiden middelen samen zijn op zich niet nodig. Het verkeerlicht was in deze situatie leidend. Of de een of de ander heeft rood licht. Haal je die weg, dan blijft zebra over waar de regels duidelijk voor zijn." Gewenning Volgens de verkeersdeskundige is gewenning het meest zorgelijke punt. "Mensen die daar dagelijks rijden hebben te maken met een nieuwe situatie. Ze moeten een oude gewoonte vervangen. Gemiddeld genomen kost 'gewenning' zo'n 90 dagen." "Maar met een beetje hulp en begeleiding zou die periode flink verkort kunnen worden: zet er borden neer die mensen wijzen op de gewijzigde verkeerssituatie. Of maak gebruik van 'Delfts licht'", adviseert hij. "Dat zijn knipperende gele lichten op palen op de plek waar eerder de verkeerslichten stonden. Dat zou een tussenoplossing kunnen zijn." Vooralsnog staan alleen de palen van de verkeerslichten nog bij de oversteekplaats. Ook zijn er (nog) geen extra borden te zien die weggebruikers wijzen op de veranderingen.

Sjef Kenniphaas