Met een koffer vol noodspullen reist Janneke naar Rhodos: "Halve eiland is afgebrand"

Eigenlijk zou het stel afgelopen zondag al naar Rhodos vliegen, maar met de onbeheersbare bosbranden voelde dat toen te riskant, vertelt Janneke. "Het leek ons gevaarlijk. We hebben ook twee kinderen en wilden een eiland in paniek niet belasten met nog meer mensen."

Janneke en Mark zijn in 2017 verknocht geraakt aan het eiland en kochten een tweede huis in Ixia. Dat ligt in het noorden van het eiland, vlak bij de hoofdstad Rhodos. Samen runnen ze er verschillende projecten en haar man heeft er een bedrijf opgezet. Hij adviseert mensen die in een tweede huis op Rhodos willen investeren.

Om toch iets voor de eilandbewoners te betekenen, zijn ze afgelopen week samen met een ander Nederlands stel een crowdfunding begonnen. "We zijn gisteravond met een koffer vol verband, brandzalf en oogdruppels vertrokken. Maar ook na de brand willen we lokale hulp kunnen verlenen. De mensen zijn al zo veel kwijtgeraakt en dorpen staan nog steeds onder dreiging."

Ook de eilanden Evia en Korfu worden door bosbranden geteisterd. Daar zijn vermoedens dat het vuur op sommige plaatsen bewust is aangestoken. "De omgeving wordt daarom bewaakt door burgers die rondjes rijden op hun motor om bij brandstichting te kunnen ingrijpen", legt Janneke uit.

'Verpeste vakantie'

Haar man reist morgen zo dicht mogelijk naar het getroffen gebied. "Hij gaat kijken waar we de koffer het beste naartoe kunnen brengen. Wat is waar nodig om met hand-en-spandiensten en financieel te helpen. Mensen zijn hier ook niet tegen verzekerd. Pas als al het vuur is geblust, kunnen we per gebied zien wat nodig is om alles weer op te bouwen."

Dat er in de media door sommige toeristen wordt gesproken van een 'verpeste vakantie' of 'het moeten slapen op de grond', irriteert Janneke. "In Griekenland rent iedereen de benen uit z'n lijf voor de gedupeerde vakantiegangers. Ze krijgen gratis eten en opvang, want met toerisme verdient een groot deel hun brood. Maar die toeristen mogen allemaal weer veilig naar huis. Het gaat nu om de inwoners die, vechtend tegen het vuur, huis en haard in vlammen zien opgaan."