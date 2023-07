Gezinnen laten zich niet tegenhouden door hitte tijdens vakantie: "We laten het op ons afkomen"

Op de schoolpleinen in onze regio was vanmiddag de laatste zoemer van de schoolseizoen te horen. Daarmee is de zomervakantie van 2023 in de provincie officieel van start gegaan. Ondertusssen horen we onheilspellende weerberichten vanuit de zuidelijke vakantiebestemmingen in Europa: extreme hitte in Spanje, hagelstenen zo groot als tennisballen in Italië, heftige stormen in de Balkan, bosbranden in Griekenland en storm in eigen land. Gaan we nog met gerust gevoel op vakantie?

Op het schoolplein van basisschool De Wilgetoren in Hilversum heerst een uitgelaten sfeer als de kinderen naar buiten rennen. "Eindelijk zomervakantie", verzucht een van de moeders met een glimlach. "De lontjes waren kort bij de kinderen de laatste weken. Oververmoeid, prikkels. Het is goed dat het vakantie is."

Onheilspellende weerberichten vanuit Europa De ouders die wij spreken, laten zich niet tegenhouden door de alarmerende berichtgeving van extreme weersomstandigheden die diverse vakantiegebieden teisteren, maar ze zijn zich er wel van bewust. "Het is zorgwekkend", vertelt een vader met zijn dochter naast 'm. "We gaan naar Frankrijk, daar is het wel een stukje warmer." Hoewel het volgens hem eigenlijk niet is toegestaan, gaat er wel een kleine airco mee in de tent. "Het gaat een beetje de norm worden, ben ik bang, omdat je toch een beetje verkoeling nodig hebt. Ook om te kunnen slapen."

"Die wegen zijn heel heet, denk ik. Dan gaat misschien onze band knappen" Leerling basisschool

Een moeder en haar zoon kiezen voor een bestemming buiten Europa, maar ook daar zijn signalen van extreme weersomstandigheden. "We gaan naar de westkust van de Verenigde Staten", vertelt een moeder. "In Death Valley is het wel heel erg heet op het moment en dat vindt mijn zoon een beetje spannend." Met een ietwat bezorgde blikt legt 'ie uit waarom: "Die wegen zijn heel heet, denk ik. Dan gaat misschien onze band knappen."

Geen plan B De vakantieplannen omgooien vanwege eventueel noodweer, is niet iets waar de ouders op het schoolplein meteen aan denken. "Nee, we laten het gewoon op ons afkomen, lekker genieten", aldus een moeder die met haar gezin afzakt naar Frankrijk. "Of we hier zijn of daar, het is overal wel wat met het weer." Een andere moeder die met haar kroost de Ardennen gaat aandoen, beaamt dat met een lach. "Het kan overal misgaan. Zonnetje kan schijnen, regen kan vallen. We merken het wel."