Enorme hagelstenen en bosbranden: dramatische start zomervakantie voor Noord-Hollanders

Bosbranden en hagelstenen ter grootte van tennisballen: veel vakantiegangers zitten met hun handen in het haar en dat merkt de Volendamse reisagent Mariska Tuijp ook. Hoewel de meeste mensen uit het vissersdorp pas tijdens de bouwvak echt vertrekken, wordt ze continu gebeld. Mariska houdt alle veranderingen nauwlettend in de gaten en boekt om als het moet: "Op het moment dat er duidelijkheid is, ga ik meteen zoeken. Desnoods 's nachts."

Via Twitter en Facebook verschijnen veel foto's en video's van Noord-Hollandse vakantiegangers die afgelopen nacht getroffen zijn door het noodweer in Italië. Daarop is te zien dat er hagelstenen zo groot als tennisballen enorme schade hebben aangericht. Het noodweer zorgt onder meer voor lekkende caravans en veel gesneuvelde autoruiten. Tekst gaat door onder de tweet.

Een vakantieganger uit Purmerend laat aan NH weten dat ook zijn gloednieuwe Tesla vannacht slachtoffer is geworden van het noodweer. "De hele auto is kapot", vertelt hij aan de telefoon. Toch lijkt hij niet heel aangeslagen: "We gaan al jaren naar het Gardameer, en het spookt hier altijd." Omdat het Purmerendse gezin vanochtend vroeg op doorreis zou gaan naar Florence, hebben ze persoonlijk niet veel meegemaakt van de heftige onweer- en hagelbuien. "Toen we wakker werden en wilden vertrekken, zag ik dat de hele achterruit kapot was. In de tussentijd heb ik daar dat maar afgedekt met een strandlaken." Inmiddels is het gezin uit Purmerend veilig aangekomen in Florence en heeft het een noodoplossing wat betreft de gesprongen ramen. Naast de Purmerender, gaan traditiegetrouw ook veel Volendammers richting het Gardameer. "Dit weekend vertrekt het één en ander", vertelt Mariska Tuijp, die haar eigen reisbureau heeft.

Spanje of Frankrijk De meeste Volendammers rijden rond de bouwvak richting Italië. "Ik heb net een camping gebeld", vertelt Mariska. "Er werd gelukkig wel opgenomen. Ze zijn nog de schade aan het opnemen." Het is nog niet duidelijk of de mensen dit weekend terecht kunnen op hun geboekte plek.



De vakantie omboeken in dezelfde regio is vrijwel onmogelijk. "Ik had een aantal maanden geleden al geconstateerd dat er geen accommodaties beschikbaar zijn." De kans is volgens Mariska groot dat als de vakantie niet door kan gaan, er een alternatief richting Spanje of Frankrijk wordt aangeboden. Mariska: "Op het moment dat er duidelijkheid is, ga ik meteen zoeken. Desnoods 's nachts." Tekst gaat door onder de tweet.

Mariska werkt niet alleen door vanwege het noodweer in Italië, ook de bosbranden in Corfu en Rhodos zorgen voor veel onzekerheid. Ze geeft aan dat als mensen echt niet meer naar Rhodos willen gaan, veel vliegtuigmaatschappijen en hotels coulanter zijn. "Dat is heel netjes." Vertrouwen Toch merkt ze juist dat de Volendammers zelf, zodra het veilig is, willen vertrekken naar hun oorspronkelijke plan. "Klanten vertrouwen op het reisadvies." Als er toch omgeboekt moet worden, komt het ook wel eens voor dat reizigers niet meer op vakantie kunnen gaan. "Het is schakelen en afwachten." Daarnaast wordt de reis bijna altijd duurder, zeker als mensen gebruik hebben gemaakt van vroegboekkorting: "De vraag naar vakanties is explosief."

