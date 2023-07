YouTube als leermeester voor het werken in de smederij: "Heb eindeloos veel bekeken"

Zeg je het Zuiderzeemuseum, dan zeg je ook de ambachten. In het Buitenmuseum zijn vele vrijwilligers bezig met werk dat bijna niet meer wordt gedaan. Jaap Boers werkt al 11 jaar bij de smederij. Werk dat nooit vanzelf gaat, zo blijkt.

Vrijwilliger Jaap Boers werkt bij de smederij in het Zuiderzeemuseum - NH Nieuws

"Als je een dag hebt dat het niet goed lukt en het druk is, dan heb je ook niet zoveel contact. Er staan dan ook mensen met enorme camera's. Dan kan het best nog wel eens pijnlijk zijn", vertelt de smid met een lach.

De vrijwilligers creëren van alles wat je van ijzer kunt maken. Tangen bijvoorbeeld, maar ook opdrachten van buiten. Zoals vorig jaar nog het kruis van kerk 'Het Bessie' uit Lutjebroek dat van het gebouw was afgewaaid.

Van gezondheidszorg tot smederij

Zelf komt hij van origine uit de gezondheidszorg en had een tijdje een eigen bedrijf waar hij ook technisch werk deed. "Maar het alleen werken was ik zat." Met veel plezier werkt Jaap als smid. En het deed hem ook beseffen hoe goed de smeden van weleer waren.

"Bijvoorbeeld wellen, twee stukken samen smelten. Er is bijna geen mensen die dat nog kunnen. Ik kan het ook niet goed. Een smid was vroeger enorm allround. Landbouwwerktuigen, paarden, viswerktuigen. Wij krijgen dingen ook voor elkaar, maar wel veel minder snel dan toen. Het tempo is echt niet te vergelijken."

YouTube

Het duurde wel even voordat hij het werk onder de knie had. "Ik heb een winter bij de Bataviawerf in Lelystad gewerkt als vrijwilliger om het te leren. En eindeloos veel YouTube-video's bekeken om vervolgens hetzelfde te kunnen doen."