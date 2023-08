Geen schilderij, maar een aardappelbak is favoriet van conservator Zuiderzeemuseum

Een omgevallen aardappelbak. Dat is voor conservator André Groeneveld toch wel één van de pareltjes in het Zuiderzeemuseum. Niet zozeer door hoe het eruit ziet, maar wel door het verhaal erachter. "Het is het symbool van de watersnoodramp op Marken in 1916.

André Groenveld over zijn werk als conservator van het Zuiderzeemuseum - NH Nieuws

Al 24 jaar werkt André voor het museum in Enkhuizen, waarvan de laatste zestien jaar als conservator. Hij beheert met collega's de collectie van zowel het binnen- als buitenmuseum. Het werk is heel divers. "Omdat we met rolspelers in het Buitenmuseum werken, ben ik altijd op zoek naar rekwisieten. Ik richt daar ook de huizen in met voorwerpen. En aan de andere kant richt ik tentoonstellingen in, koop kunst aan en doe onderzoek." Aardappelbak komt uit watersnoodramp van 1916 Eén van zijn meest bijzondere aankopen blijkt een aardappelbak te zijn. Die stonden vroeger in groentewinkels. Gevuld met, zoals de naam al zegt, aardappels. "Toen ik het aangeboden kreeg in 2011 dacht ik eerst: wat moet ik ermee? Maar ik vraag dan altijd door, en toen bleek er toch een bijzonder verhaal aan vast te zitten." Tekst gaat verder onder de foto's van de watersnoodramp op Marken.

Watersnoodramp Marken Zuiderzeemuseum

Watersnoodramp Marken Zuiderzeemuseum

Watersnoodramp Marken Zuiderzeemuseum

Watersnoodramp Marken Zuiderzeemuseum

Deze aardappelbak stond in 1916 in de groentewinkel van de familie Kes op Marken, toen een watersnoodramp het Zuiderzeegebied trof. De winkel werd verwoest. En de hele inventaris - met dus ook de aardappelbak - dreef van het eiland af. "Later werd die teruggevonden en weer geplaatst in de nieuwe groentewinkel van de familie. Voor mij is dit het symbool van die watersnoodramp", aldus de conservator. Het is ook die veelzijdigheid aan zijn werk die de conservator aanspreekt. "Dat maakt het Zuiderzeemuseum ook anders dan andere musea. Het voelt mij ook meer als een hobby, waarvan ik mijn werk heb gemaakt", vertelt André lachend.

Watersnoodramp 1916



Op 13 en 14 januari 1916 werd Nederland geteisterd door een enorme watersnoodramp. De combinatie van een zware storm en hoogwater zorgde voor een ramp van ongekende omvang rond de Zuiderzee, waarbij met name de gemeenschap van het eiland Marken hard werd getroffen. Dijken braken door, waardoor huizen en bezittingen werden weggespoeld. In Noord-Holland vielen 21 doden, terwijl door scheepsrampen op zee nog eens 32 mensen om het leven kwamen. Themapagina 75 jaar Zuiderzeemuseum Bekijk hier ook onze themapagina met alle verhalen over 75 jaar Zuiderzeemuseum.