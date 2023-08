Gerard woont in het Zuiderzeemuseum: "Zolang ik gezond ben, blijf ik hier"

Wonen in een museum, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Gerard Meijer (79) woont inmiddels tien jaar met veel plzier in het Zuiderzeemuseum, op zijn schip de 'Vriendschap'. Bij toeval kwam hij er terecht, en weg wil hij er het liefst pas na zijn dood.

In 1971 vindt Gerard de Wilnisse aak, gebouwd in 1897, op een vuilnisbelt en knapt die helemaal op. Een transportschip dat in vroegere tijden ook voer over de Zuiderzee. Als hun dochter het huis uit is, besluiten hij en zijn vrouw Maartje alles te verkopen en op het schip te leven.

Huis verkocht en varen op de Oostzee

Hij is dan net 52 jaar oud. Ze varen de Oostzee op en trekken door Europa. Op verschillende plekken overwinteren ze. En zo komen ze tien jaar terug ook in Enkhuizen terecht. Daar krijgen ze de vraag of ze in het Zuiderzeemuseum willen komen liggen met hun unieke, bijna volledige authentieke schip.

"Dus ik zei: 'horen we dat goed'. Maartje twijfelde ook niet, dus gingen we daar liggen. En we zijn gewoon gebleven", vertelt Gerard lachend. Inmiddels is hij een soort havenmeester en houdt als het museum gesloten is een oogje in het zeil.

Tekst gaat verder onder de foto.