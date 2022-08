Smid restaureert afgewaaid kruis van kerk 'Het Bessie': "Was een enorme dreun"

Op 18 februari beleefde beheerder Jaap Bruijn (71), tijdens storm Eunice, de schrik van zijn leven. Want door de harde windstoten waaide het kruis, inclusief de haan en de bol, tijdens een begrafenis van de kerktoren af. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar het oorspronkelijk kruis uit 1863 was na de val niet meer te redden. Toch wordt dankzij een smid bij het Zuiderzeemuseum momenteel hard gewerkt om het kostbare stukje cultureel erfgoed alsnog in ere te herstellen.

Oorspronkelijk was dit gebouw een Nederlands Hervormde Kerk in Lutjebroek. Tegenwoordig herbergt het een cultureel opbouwcentrum en wordt het in de volksmond ook wel 'Het Bessie' genoemd. Het gebouw werd ontworpen door D. van der Tas en gerealiseerd in 1863. Van groot belang De voormalige kerk is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een hervormde kerk uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Beheerder Jaap Bruijn (71) woont al 31 jaar naast de kerk en is dankzij zijn vrouw in aanraking gekomen met het beheren van het pand. Bruijn is altijd al een handig geweest met zijn handen, maar toen op 18 februari het kruis van de kerktoren afwaaide, stond hij wel even met een mond vol tanden. "Het was een enorme dreun", herinnert Bruijn zich nog goed. "Het kruis was door een dakraam gevallen en de haan en bol, die lagen op de stoep voor." Zelf restaureerde de beheerder de haan en de bol. "Door de val zaten er scheuren in en deze heb ik weer aan elkaar weten vast te lassen."

De beheerder smolt munten op zowel de bol als de haan, waardoor de schade van de val werd hersteld - Tom de Vos / WEEFF

Kennis De beheerder heeft enige kennis van solderen, maar om een authentiek kruis uit het jaar 1863 te herstellen, moet je toch wel uit een ander soort hout gesneden zijn, ziet ook smid Jaap Broers van het Zuiderzeemuseum. "Het is echt een hele klus om dit na te maken en als ik naar het ambachtswerk kijk van het voormalige kruis, ben ik echt onder de indruk van het vakwerk." De smid verwacht er in totaal zo'n 80 uur mee bezig te zijn en hoopt rond september het nieuwe kruis af te hebben voor de voormalige kerk uit Lutjebroek. Wanneer het kruis af is staat er een nieuwe uitdaging te wachten: dan moet het ruim 40 kilo zware metalen kruis nog op de kerktoren geplaatst zien te worden. "We moeten nog goed gaan nadenken hoe we dat gaan realiseren", concludeert beheerder Jaap Bruijn. "Het zal een aardig prijskaartje hebben en er is nog niet genoeg geld vanuit de stichting."