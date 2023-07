Alkmaarse buurtcamping gaat deze zomer toch niet door

Alkmaarders die uitkeken naar een weekendje kamperen met de buren moeten iets anders verzinnen: de buurtcamping in de Oosterhout is ook voor de rest van de zomer afgelast. Dat laat mede-organisator Diederik desgevraagd weten. "Erg jammer, maar door een volle evenementenagenda kan het dit jaar helaas niet meer doorgaan."

Eigenlijk zou de buurtcamping al in het eerste weekend van juli worden georganiseerd, maar dat was te riskant in park Oosterhout na zomerstorm Poly en werd afgelast.

Organisatoren Diederik en Paul hoopten het evenement nog te kunnen verplaatsen. Dat is niet gelukt. Een flinke domper voor inwoners en ook de heren zijn teleurgesteld. "Het is helaas niet anders. We mikken nu op volgend jaar", aldus Diederik.

Kamperen om de hoek

Op de buurtcamping is iedereen die van kamperen houdt en een beter contact wil met de buren welkom. Ook mensen die het financieel niet breed hebben, kunnen er dankzij dit initiatief toch even tussenuit. Een weekend lang wordt een park omgetoverd tot kampeervakantieoord.