Stormschade gooit roet in het eten voor buurtcamping in Alkmaars park

De buurtcamping die dit weekend in park Oosterhout in Alkmaar georganiseerd zou worden, is afgelast vanwege de stormschade. Het park is afgesloten vanwege gevaar door loshangende takken. De organisatoren zijn verslagen, maar staan achter het besluit van de gemeente.

De buurtcamping in Alkmaar zou eigenlijk vanmiddag openen, maar storm Poly gooit roet in het eten. Iemand van Stadwerk072 kwam organisator Jaap van der Meulen, die al vroeg in het Oosterpark was, vertellen dat ze het beter kunnen afblazen. De gemeente hakte later vanmorgen de knoop door. "Helaas", zegt Jaap teleurgesteld tegen NH. "Ik kan ze niet anders dan gelijk geven dat er nog teveel loshangende takken zijn. Gezien de veiligheid van de kinderen snap ik het heel erg goed."

De buurtcamping is een initiatief waarbij bewoners een weekendje 'weg' kunnen in hun eigen buurt. Er worden activiteiten georganiseerd en de bewoners kunnen samen eten. Ze worden door het hele land georganiseerd, maar dit weekend was Alkmaar de enige in de provincie. "Voor Alkmaar zou het de eerste zijn", legt organisator Diederik Dorbeck uit. "De buurtcampings zijn met name opgericht voor de mensen met een kleine beurs, die niet op vakantie kunnen. Het is niet alleen voor mensen met een kleine beurs, iedereen mag meedoen." Die mix maakt het volgens Diederik juist zo bijzonder.

In Oosterhout zouden dit weekend zo'n twintig tenten komen staan. Het veldje waar de tenten zouden komen, lijkt aardig schoon, maar daaromheen liggen nog veel omgevallen bomen en afgerukte takken. Het park is sinds de storm afgesloten voor publiek.

Tekst gaat door onder de foto.