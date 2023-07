Das pech, voortent weg! Veel schade bij Pettense camping: "Alles ist kaput"

We kunnen inmiddels weer veilig over straat, maar veel campinggasten van recreatiepark de Watersnip in Petten zaten vanmorgen met zwetende handjes te wachten of storm Poly ook schade zou aanrichten bij hun tent of caravan. Met een paar extra spanbanden of grote haringen heeft een aantal het overleefd, maar vooral veel voortenten van caravans liggen inmiddels plat op de grond.