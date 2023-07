Vakantiewoningen op water drijven weg: tien mensen geëvacueerd door reddingsbrigade

Drie vakantiewoningen op het water zijn vanochtend weggevaren tussen Volendam en Katwoude. Met de harde windstoten was het een flinke klus om de tien mensen die in de huisjes verbleven veilig aan wal te krijgen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) Marken kreeg daarom hulp van reddingsboot Hayo uit Hoorn.

Om negen uur vanochtend ging de telefoon en moesten Vincent Boon en Lars Bruins Slot samen met zo'n elf andere reddingswerkers van de reddingsbrigade over een roerige zee. "Het was één van de hobbeligste ritjes die ik ooit heb doorgemaakt in de afgelopen dertien jaar", vertelt Vincent. "Je moet je gewoon goed vasthouden. Het zijn behoorlijke klappen."

Opgeschoven

De reddingsbrigade in Hoorn werd gevraagd om extra hulp te bieden door de brigade van Marken. Verschillende vakantiewoningen in Monnickendam waren door storm Poly gaan varen. Vincent: "De huizen waren een stukje opgeschoven." Lars vult aan dat ze dit niet zo vaak hebben.



De mensen waren volgens de heren 'redelijk rustig'. "Ik weet niet hoe de situatie tien minuten ervoor was", zegt Vincent. De drie vakantiewoningen die losraakten zijn van verschillende eigenaren. "De toeristen waren wel van mening dat ze er vanaf moesten."



Het lukte niet om de woonboten meteen vast te maken. De eigenaren zijn daar nu mee bezig. "De woonboot ligt nu midden op het water", licht Vincent toe. Of de vakantiegangers snel terug kunnen, is dan ook onduidelijk. Op dit moment worden ze opgevangen in een hotel in Monnickendam.