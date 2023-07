Zwaarste zomerstorm ooit én springtij: wat is de schade in de Noordkop?

Tegelijk met de storm was het vandaag ook springtij , waardoor het water extra hoog is. De coupure in Den Oever gingen overigens niet dicht. Er werd hoogwater verwacht van 1,56 meter boven NAP, terwijl de coupure pas sluit bij een stand van 3,40 meter boven NAP.

Het hoogtepunt van storm Poly lag voor de Noordkop tussen 12 en 14 uur, met windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Inmiddels lijkt het wat af te nemen, al kan het nog steeds gevaarlijk zijn buiten, doordat takken of andere zaken los zijn geraakt en bomen zijn ontworteld.

Op de Camping Hoeve ons Lust in Julianadorp barstte de storm rond 12 uur echt los. Verslaggever Sjoerd Hilarius was daar vanmorgen vroeg voor NH Radio, maar toen viel het nog alles mee met de wind. Eenmaal vertrokken kreeg hij dit filmpje doorgestuurd. Door de wind kan je er weinig van verstaan, maar de extra gezekerde tent van Stefan heeft het opgegeven:

De bomen staan vol in blad en zijn dus extra zwaar. Onder meer op de Kanaalweg in Warmenhuizen (zie foto boven), de Hartweg in Nieuwe Niedorp en de Karspelweg in Waarland zijn bomen op de weg gewaaid.

Ook op de N250 bij Den Helder ligt een boom op de weg (tekst gaat verder onder de foto):