IJmond NL V Camping voor ouderen met dementie in IJmuiden: "Het is net als vroeger"

Breezicht in IJmuiden heeft in de middentuin van haar zorgcentrum een camping ingericht voor dementerende ouderen. Er staan bungalow- en koepeltentjes, er is een provisorische natte cel voor de afwas, er hangt een badmintonnet en er is een zwembadje. Dit alles met de bedoeling de bewoners het gevoel van vroeger te geven.

Foto: Fred Segaar/NH Nieuws

"Veel van onze bewoners hebben vroeger gekampeerd", zegt Sylvia Schilling, één van de initiatiefnemers. "We willen ze dat leuke gevoel graag laten herbeleven. En dat lukt heel goed, zo blijkt. Als je ze vraagt naar die tijd, krijg je eigenlijk geen antwoord. Maar als je zo'n camping inricht, komt alles tot leven en praten ze honderduit." Op de ochtend van de opening is het druilerig. Echt zoals de bewoners het zich van hun vakanties in eigen land herinneren. Vanwege de regen hier ging Gerda, één van de bewoners, vroeger vaak naar Frankrijk. Liggend in haar hangmat vertelt ze: "Ik heb mooie herinneringen aan die vakanties. Lekker kamperen, stukken wandelen en naar zee. Het is leuk hier alles te herbeleven. Het is net als vroeger!" Vakantietijd Carola Zwanenburg, één van de activiteitenbegeleidsters, vertelt dat Breezicht er alles aan doet het verblijf voor de mensen zo aangenaam mogelijk te maken. "We organiseren zoveel mogelijk activiteiten, maar je voorkomt toch niet helemaal dat veel dagen en seizoenen voor de bewoners op elkaar lijken. Omdat te doorbreken, hebben we nu deze camping neergezet. Zodat de mensen ervaren dat de vakantietijd begonnen is."

Ze slapen er niet, dat doen ze in hun eigen bed, maar voor de rest wordt het campingleven zoveel mogelijk nagebootst. Er worden typische spelletjes gespeeld, zoals badminton en petanque, en er wordt gebarbecued. Maar er wordt vooral uitgekeken naar donderdag. Dan is de vermaarde bonte avond. "Daar heb ik heel veel zin in", zegt één van de bewoners. Met een schuin oog naar de grijze lucht kijkend: "Als de weersvoorspellingen kloppen, hebben we dan beter weer dan nu."