Wrakduikteam doet laatste poging om al 56 jaar vermiste Wieringer kotter te vinden

Wrakduikers gaan morgen bij het Duitse eiland Helgoland een laatste poging doen om de sinds 1967 vermiste Wieringer kotter WR6 te vinden. Vorig jaar zocht wrakduikteam Zeester daar ook al naar het schip. "We waren alleen wat laat in het seizoen, waardoor we niet alle wrakken konden bekijken die we wilden", zegt historicus Cees Meeldijk die mee was. "Nu gaan we die andere wrakken alsnog bekijken, waarvan er één kansrijk is."

De WR6 raakte in 1967 vermist en is nooit meer gevonden - Archief Historische Vereniging Wieringen

Bij een flinke storm raakt op 11 januari 1967 de Wieringer kotter WR6 vermist op zee. Niemand krijgt meer contact met schipper Simon Lont. Wat er is gebeurd, is lange tijd een raadsel, totdat enkele maanden later het lichaam van Simon aanspoelt. Er wordt vermoed dat het schip is gekapseisd. De overige twee bemanningsleden worden nooit gevonden. Zoon Gert Het was toeval dat juist Simon Lont op de kotter meevoer, omdat zijn 22-jarige zoon Gert eigenlijk de schipper is van de WR6. Die zat op dat moment echter in Nieuw-Zeeland, waar hij een aantal maanden mocht blijven om een nieuwe vismethode op te zetten. Zijn vader zou in de tussentijd het werk waarnemen op de WR6, maar keerde dus niet meer terug naar huis. Gert Lont vertelde vorig jaar aan NH zijn verhaal (tekst gaat verder onder de video):

Gert Lont hoopt dat het wrak van de WR6 eindelijk wordt gevonden - NH Nieuws