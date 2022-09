Vermiste WR6 nog steeds niet gevonden, duikteam geeft de hoop niet op: "Moet te vinden zijn"

Na wekenlang speuren op de zeebodem is het Wrakduikteam Zeester nog niet gelukt om de Wieringer kotter, die ruim 55 jaar geleden vermist raakte op zee, te vinden. Het is de wens van nabestaanden om erachter te komen waar het wrak precies ligt, maar de zoektocht gaat moeilijker dan gehoopt.

Het duikteam heeft de afgelopen weken zo'n 25 wrakken bekeken op de bodem van de zee bij het Duitse Helgoland, maar de Wieringer kotter WR6 is nog niet gevonden. "Dat is wel heel jammer, maar het zoekgebied is gewoon heel groot", vertelt duiker Jan Maarten Pol. "Het kan wel drie jaar duren als je pech hebt."

Emoties

En al die tijd zit de zoon van de overleden schipper, Gert Lont, in spanning te wachten. Hij werkte maandenlang samen met verschillende experts om de plek te vinden waar de kotter moet zijn gezonken. Het is voor hem na 55 jaar nog steeds lastig om het dramatische ongeval te verwerken.

Gert was normaal gesproken de schipper van de WR6, maar zat voor een project in Nieuw-Zeeland. Vader Simon nam zijn werk over, maar keerde niet meer terug. Het lichaam van zijn vader spoelde maanden later aan op het Duitse eiland Amrum, bemanningsleden Piet Everts en Gerrit Boerdijk zijn nooit meer gevonden.

Hoop

Opgeven is geen optie voor het duikteam, dus zullen zij volgend jaar rond hemelvaart weer terugkeren richting Helgoland. Voor nu is het voor de duikers niet meer verantwoord om richting Duitsland te gaan. "Het weer wordt weer slechter en water te koud", legt Jan Maarten Pol uit.

Komende tijd wordt alle informatie weer bij elkaar geraapt, om hopelijk nieuwe locaties te vinden. "Wordt weer terug naar de tekentafel", aldus de wrakduiker. "Tenzij hij helemaal onder het zand gelegen is, moet hij te vinden zijn. "