Gert verloor vader en bemanning 55 jaar geleden op zee; nieuwe zoekactie maakt emoties los

Gert Lont is 22 jaar en schipper van de WR6 als hij in 1966 een aantal maanden naar Nieuw-Zeeland kan gaan. Hij krijgt daar de kans om een nieuwe vismethode op te zetten. Vader Simon neemt thuis op Wieringen Gerts taak als schipper over. Het is een prachtige ervaring tot een telefoontje van het thuisfront zijn leven voorgoed verandert. Op 11 januari 1967 zijn vader Simon en Gerts bemanningsleden vermist geraakt op zee. Na ruim 55 jaar in onzekerheid wacht Gert Lont nu in spanning af of een wrakduikteam de kotter op de Duitse zeebodem kan vinden.

Gert Lont hoopt dat het wrak van de WR6 eindelijk wordt gevonden - NH Nieuws

Het mag dan al ruim 55 jaar geleden zijn, maar het verdriet is er bij de inmiddels 78-jarige Gert Lont uit Hippolytushoef nog altijd. Tijdens een wilde storm zonk de WR6 met Gerts vader en twee andere bemanningsleden aan boord. Als de storm voorbij is getrokken wordt met man en macht gezocht naar de viskotter. Maar liefst 24 Wieringer visserboten gingen naar het Duitse eiland Helgoland om te zoeken, maar zonder resultaat. Al die tijd zit Gert machteloos in Nieuw-Zeeland. "Maak je werk maar af", kreeg Gert van zijn moeder te horen,"want er is niks". De hoop dat de kotter toch nog wordt gevonden wordt na dagen kleiner en kleiner. Pas een aantal maanden later krijgt Gerts moeder bezoek van de politie. Er is een lichaam aangespoeld op het Duitse eiland Amrum. Moeder en zoon twijfelen geen seconde en rijden er zo gauw als kan naar toe. "En daar hebben we hem aan de hand van een horloge, een naam in een kraag en het gebit geïdentificeerd", vertelt Lont geëmotioneerd. Het lukt de familie om het lichaam van Simon naar Nederland te halen, want het is voor hen een grote wens om hem op Wieringen te begraven. "In september 1967 zijn we er met twee kotters naar toe gevaren en hebben we hem opgehaald", vertelt Gert. Tekst gaat onder de foto verder.

De WR6 raakte in 1967 vermist en is nooit meer gevonden - Archief Historische Vereniging Wieringen

Bemanningsleden Het lichaam van Simon Lont spoelde dus een aantal maanden later aan, maar de andere twee bemanningsleden Piet Everts en Gerrit Boerdijk zijn nooit meer gevonden. Men denkt dat ze op moment van zinken lagen te slapen en daarom mee zijn gezonken naar de bodem van de zee. En hoewel Gert niks had kunnen doen om het noodlottige ongeval te voorkomen, heeft hij na al die jaren nog veel verdriet dat dit met zijn bemanning is gebeurd. "Dat blijft je je hele leven bij", legt Gert uit.

Quote "Ik ga eens in de archieven kijken of er nog meer te vinden is" Cees meeldijk, visserijonderzoeker