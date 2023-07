"Mijn neefje had dit nog mooier kunnen maken", AZ-fans verdeeld over nieuwe seizoenkaart

Het nieuwe seizoen in de eredivisie begint over iets minder dan een maand en dat betekent dat de seizoenkaarten van AZ bij de supporters op de mat ploffen. Bij elke nieuwe kaart hoort ook een nieuw design en juist daarmee is een deel van de fans niet blij. Voor veel mensen is die kaart maar een stukje plastic, maar voor de échte supporter is het veel meer dan dat. "Dit is de lelijkste kaart die ik heb gehad."

AZ-fan Emil is niet blij met zijn nieuwe seizoenkaart - Aangeleverde foto

In de Facebook-groep 'Je bent AZ'er als...' delen verschillende mensen foto's én meningen over hun nieuwe seizoenkaarten. "En dan te bedenken dat er iemand nog betaald krijgt voor het ontwerp op die kaart ook", schrijft iemand. "Ook binnen, maar geef mij m'n oude seizoenkaart maar, zo goedkoop deze...", reageert een ander.

Ook Emil Margreiter is op z'n zachtst gezegd niet tevreden met zijn nieuwe kaart. De 46-jarige Uitgeester heeft al sinds halverwege de jaren 90 een seizoenkaart en zit tegenwoordig in vak X2 van het AZ-stadion, achter één van de doelen. Emil heeft sinds die tijd al behoorlijk wat kaarten versleten en heeft dan ook een stevige mening over de nieuwste versie van het jaarabonnement bij AZ. "Dit is de lelijkste kaart die ik heb gehad", vertelt hij over de telefoon aan NH. "Het is gewoon één groot rood vlak. Mijn neefje van acht had dit nog mooier kunnen maken." Tekst gaat door onder de foto.

De nieuwe seizoenkaart van AZ - NH Nieuws

"Je moet goed kijken om er wat in te zien", legt Emil uit. "Je ziet de boog die bovenop het stadion ligt, maar die valt in het niet op het rode vlak. Dan heb je verder alleen nog het logo en grote witte letters met 'seizoenkaart'. Je kan mij niet vertellen dat ze iemand betalen om dit te ontwerpen." De 22-jarige Rick uit Alkmaar vindt de kaart vooral te onpersoonlijk. "Ik mis een stukje extra identiteit die zo’n kaart kan geven aan de club." Hij heeft ook een idee over hoe AZ dat zou kunnen doen. "Ik zou de seizoenkaart personaliseren per vak, dus laat op de Ben-Side (waar de harde kern van AZ staat, red.) wat mooi vuurwerk zien en laat bijvoorbeeld bij vak J (een vak waar veel jonge fans zitten, red.) blije kinderen zien." Gouden kaart In de jaren hiervoor hebben Emil en Rick beide gouden seizoenkaarten gehad: de plastic kaart was letterlijk goudgekleurd. Die kregen de supporters vanwege hun steun tijdens coronatijd. Als de fans hun geld voor de gemiste wedstrijden door de coronamaatregelen niet terug wilden, kregen ze als blijk van waardering zo'n gouden kaart. Tekst gaat door onder de foto.

De gouden seizoenkaart van AZ - NH Nieuws

"Daarvan was de achterliggende gedachte leuk", legt Emil uit. "En de watertoren van Alkmaar stond erop, écht een symbool van de stad Alkmaar." "Die kaart was een mooi idee om waardering uit te spreken aan de supporters", voegt Rick toe. Stukje plastic Niet alle fans zijn ontevreden met hun nieuwe kaart. Zo reageert één van hen op Facebook: "Mooi strak design. Je hoeft er toch niet mee te pronken?" Ook Sandra Veen-Snoeks ziet het probleem niet helemaal, vertelt ze. "Ik vind hem prima zo, al vond ik de gouden wel mooier. Vanwege de kleur en de watertoren die erop stond." Je zou ook kunnen zeggen: wat maakt het uit hoe die kaart eruitziet? Het is immers maar een stukje plastic wat je gebruikt om het stadion binnen te komen. Maar Emil ziet dat anders. "Het is voor mij een collector's item. Ik heb alle seizoenkaarten die ik heb gehad bewaard en in een mapje gestopt. Net als dat ik sjaaltjes en shirtjes verzamel. Mijn vriendin vindt het onzin, maar voor mij heeft het waarde", lacht hij. "Daarom mag een seizoenkaart wel wat uitstralen, vind ik."