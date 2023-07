Opnieuw vertrekt een sterspeler bij AZ: Milos Kerkez voor 18 miljoen naar Engeland

"Ik vind het heel erg jammer dat ik deze mooie club ga verlaten", vertelt Kerkez in zijn afscheidsinterview op de website van AZ. "Helemaal omdat mijn carrière hier begon te groeien. Eerst tijdens de wedstrijden van Jong AZ en daarna met het eerste. Ik heb mijzelf hier kunnen ontwikkelen tot de speler die ik nu ben. Iedereen heeft me hier echt geaccepteerd. Mijn tijd hier is onvergetelijk. Ik wil de fans en alle medewerkers bedanken. AZ en de fans zitten voor altijd in mijn hart."

AZ nam Kerkez begin vorig jaar over van het tweede elftal van AC Milan. De geboren Serviër speelde het eerste halfjaar vooral nog in Jong AZ, maar kende afgelopen seizoen zijn doorbraak. De verdediger kwam in totaal tot 57 wedstrijden voor het eerste elftal van AZ, waarvan 52 in de afgelopen jaargang. Kerkez scoorde vijf keer en gaf acht assists.

"Het is bewonderenswaardig om te zien hoe snel hij zulke grote stappen heeft gemaakt", reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Na zo'n ontwikkeling was het voor ons geen verrassing dat meerdere clubs geïnteresseerd waren."

AZ ontving woensdag al tientallen miljoenen voor middenvelder Tijjani Reijnders, die zijn overstap naar AC Milan afrondde. Verdediger Sam Beukema vertrok eerder al naar Bologna.