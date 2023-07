Nieuwkomer Møller Wolfe juicht niet om vertrek Kerkez: "Concurrentie hoort bij AZ"

De 21-jarige Wolfe omschrijft zichzelf als: "iemand die graag op en neer rent over de linkerflank". Precies de eigenschap waar ook Kerkez in uitblonk bij AZ. Nu Kerkez op het punt staat te vertrekken naar het Engelse Bournemouth lijkt technisch directeur Max Huiberts zich dan ook geen zorgen meer te moeten maken over de positie van linksachter. Bovendien heeft AZ ook nog Mees de Wit die op die plek kan spelen.

Jong Noorwegen

Møller Wolfe, die al vier interlands speelde voor Jong Noorwegen, is in zijn nopjes met de overgang naar de Noord-Hollandse club. "Het is een perfecte plek om mijzelf zowel als persoon, als speler te ontwikkelen. Toen ik hoorde dat AZ interesse had, wist ik gelijk dat ik hier wilde spelen."

