Toptrio levert AZ razendsnel bakken met geld op: "Ik stond te kijken van die transfer"

De topprestaties van AZ werpen nu al zijn vruchten af. Basisspelers Sam Beukema, Tijjani Reijnders en Milos Kerkez zijn voor bijna 50 miljoen euro verkocht. "Het is niets bijzonders. Ieder jaar gaan er wel drie of vier weg. Ik sta er niet van te kijken, maar het is wel snel gegaan", zegt clubicoon Barry van Galen.

Mede dankzij de uitstekende prestaties in de Conference League staan de spelers van AZ er in Europa goed op. In de achtste finale schakelden de Alkmaarders Lazio uit Italië uit. Uitgerekend naar dat land vertrekken Sam Beukema (Bologna) en Tijjani Reijnders (AC Milan). "Zo zie je dat het voor een club erg belangrijk is om ver te komen in Europa", zegt Van Galen, die zelf met AZ ook tot de halve finale van de UEFA Cup met de club reikte in het seizoen 2004/05.

Ook Kees Luijckx, momenteel analist bij ESPN en in het verleden ook speler van AZ, ziet de belangstelling van de spelers toenemen. "De wedstrijd van AZ in de Conference League tegen Lazio heeft wel indruk gemaakt. De Italianen zijn toen echt wakker geworden." De Castricummer verwacht echter niet dat het vertrek van het trio een grote impact op het elftal van trainer Pascal Jansen zal hebben. "Reijnders en Beukema zijn te vervangen. Alleen Kerkez is echt buitencategorie. Maar goed, hij is een linksback, dus dat gemis zal ook wel meevallen."

