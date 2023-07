Veroordeelde camperdieven krijgen taakstraf na bestelen tientallen toeristen langs de kust

De rechtbank in Alkmaar heeft L. de B. (27) uit Enkhuizen en N. van der P. (30) uit Obdam schuldig bevonden aan het jatten, strippen en helen van campers in Noord-Hollandse kustdorpen, in de zomer van 2022. De Enkhuizer krijgt 480 uur taakstraf, de man uit Obdam 240 uur.

"De diefstallen moesten gestopt worden. De schade is te groot, zowel materieel als emotioneel", zo schetste de officier van justitie de situatie in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie zette flink in en opende de jacht op de camperdieven.

Want de diefstal van campers is een ware plaag voor justitie. Langs de Noord-Hollandse kustdorpen worden tientallen Duitse en Zwitsere toeristen - vooral in de zomermaanden - op sluwe wijze bestolen van hun 'huis op wielen'. Het 'populairste' model is een Volkswagen California, goed voor 40.000 tot 50.000 euro.

Volgens het OM is de handelwijze steeds hetzelfde. De diefstallen vinden allemaal 's nachts plaats, waarna de gestolen campers ergens worden 'koud gezet'. "Dit om te achterhalen of er een track-en-tracesysteem inzat. Ze gingen professioneel te werk, iedereen kreeg een aparte rol."

Meerdere West-Friese camperdieven actief

Naast het tweetal dat vandaag is veroordeeld, is er medeverdachte K. P. (26) uit Zwaag. Hij was ook in de loods in Hem aanwezig, toen de politie in september 2022 een inval deed. Hij moet in oktober voor de politierechter verschijnen.

Een 29-jarige man uit Hoorn is op 16 maart al veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand. Een 29-jarige man uit Abbekerk moet zich later verantwoorden voor de rechter.

Een jaar later wéér raak

Naast deze vermeende 'camperbende' worden er op 14 juli wéér drie camperdieven opgepakt. Ook zij komen uit West-Friesland. Nadat een Duitse kampeerder drie dagen eerder aangifte heeft gedaan, omdat zijn camper in Zandvoort is gestolen, start de politie meteen een grootschalig onderzoek dat hen uiteindelijk leidt naar een loods in Middenmeer.

Daar wordt het drietal op heterdaad betrapt. Twee van hen, een 30-jarige man uit Abbekerk en een 26-jarige man uit Grootebroek, kregen gisteren te horen dat ze veertien dagen langer blijven vastzitten. De derde verdachte, een 29-jarige man met onbekende woonplaats, is op vrije voeten.