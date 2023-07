Wéér raak: West-Friese camperdieven op heterdaad betrapt

De politie heeft vrijdagavond drie mannen uit West-Friesland aangehouden voor de diefstal van een camper op een parkeerplaats in Zandvoort. Bij een loods in Middenmeer werden zij op heterdaad betrapt.

Als een Duitse kampeerder afgelopen dinsdag naar een parkeerplaats aan de kust in Zandvoort loopt, is zijn camper spoorloos. Tot zijn grote schrik blijkt deze gestolen te zijn. De politie start meteen een grootschalig onderzoek, dat hen uiteindelijk leidt naar een loods in Middenmeer.

Politieagenten besluiten om een inval te doen en treffen drie mannen (26 tot 30 jaar) uit West-Friesland aan. Of ze druk bezig zijn om een camper te demonteren, is niet duidelijk. "Wat we wel kunnen zeggen, is dat de gestolen camper is teruggevonden", aldus een woordvoerder. De politie wil verder geen details geven.

Kustdorpen worden geteisterd

De politie heeft de handen vol aan camperdieven. De afgelopen twee jaar wordt Noord-Holland geteisterd door een reeks diefstallen, vooral in de zomermaanden. Reden genoeg voor justitie om een onderzoek te starten. Onder de naam Harvest worden ruim twintig gestolen campers in beeld gebracht.

Al snel komen speurders vijf verdachten op het spoor, die in wisselende samenstellingen veel mensen zouden hebben gedupeerd. Het gaat om een vermeende 'camperbende' uit West-Friesland, met mannen uit Enkhuizen, Obdam, Zwaag, Hoorn en Abbekerk. Zij worden verdacht van het stelen van tenminste vijf campers, meldt het Openbaar Ministerie.

Of de opgepakte mannen tot deze groep behoren, wil de politie niet zeggen. "Dat is onderdeel van het lopende politieonderzoek. Of ze mogelijk meer diefstallen op hun kerfstok hebben, wordt nog onderzocht."

Alle verdachten zitten momenteel in beperkingen, wat wil zeggen dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.