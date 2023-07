Boswachters bezorgd over vandalisme en brandstichtingen in Schoorlse Duinen

Er is veel schade aan de uitkijktoren. "We kijken wat daar nu mee moeten doen", vertelt Van Lieshout aan Duinstreek Centraal . Het is denkbaar dat de uitkijktoren onherstelbaar is beschadigd. Het gaat juist om de toren die op de nominatie stond om te worden opgeknapt, daarvoor liep er een inzamelingsactie .

En dan is er ook nog een aantal gevallen van brandstichting. Bij de Zwarte Blink is een houten fietsenrek in vlammen opgegaan. Zorgwekkend, maar het had nog veel erger kunnen zijn, zegt de boswachter. "Er wordt in heel het gebied gewaarschuwd voor brandgevaar. Het is er nog droog." Eerder deze week was er nog een natuurbrand in Heemskerk.



Staatsbosbeheer heeft op dit moment nog geen idee van de mogelijke daders of een motief. "We hebben dit nú geconstateerd", legt Van Lieshout uit. "Het gaat niet om iets dat al langer speelt." Vandaar dat ze oppert dat het met de vakantieperiode te maken kan hebben. In onze regio beginnen de schoolvakanties pas dit weekend, maar andere regio's hebben al vakantie en de Duinstreek is natuurlijk een geliefd vakantiegebied.

Helpen

Wandelaars in de Schoorlse Duinen kunnen Staatsbosbeheer helpen door alert te zijn. "Bel meteen 112 als je brand ziet", is de oproep van zowel Van Lieshout als haar collega Samuelle van Deutekom, die het bericht op Facebook en Instagram plaatste. Daarnaast kunnen bezoekers helpen door tenminste zélf netjes te zijn. "Neem zelf je afval mee", herhaalt Van Lieshout nog maar eens. "Als het gebied er netjes uitziet, lokt dat minder makkelijk verkeerd gedrag uit." En uiteraard kan schade altijd worden gemeld bij de boswachters.