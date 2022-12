416 nieuwe treden van Schoorls bekendste duintrap vol met lichtjes

Met lichtjes op alle 416 treden naar een van de hoogste duintoppen in de Schoorlse Duinen is de vernieuwde duintrap gisteravond officieel opnieuw in gebruik genomen. Via een sponsoractie haalde Staatsbosbeheer in recordtijd het geld bijeen om de versleten treden te herstellen.

"Aan de ene kant was ik erg verrast dat het geld er zo snel was, maar aan de andere kant verbaast het me toch ook weer niet. De Schoorlse Duinen wordt ontzettend gewaardeerd door een hele grote groep uit een verre omtrek."

Binnen enkele dagen waren vorig jaar de benodigde duizenden euro's binnen om het hout te vervangen door cortenstaal; staal dat volgens Staatsbosbeheer duurzaam is en zeker een halve eeuw meegaat. "Mensen konden een hele of een deel van een trede sponsoren", legt boswachter Patricia van Lieshout uit.

Het gaat om twee trappen achter het buitencentrum in de Schoorlse Duinen. Ruim 10 jaar geleden werd de steilste trap aangelegd, maar die was inmiddels aan het einde van zijn levensduur. En datzelfde gold voor de trap die vanaf de Schoorlse Zeeweg naar die top leidt.

De trappen zijn begin dit jaar vervangen. Gisteravond was de feestelijke ingebruikname en konden de sponsoren 'hun' trede in het licht zetten. "We hebben daar brandveilige zakjes, gevuld met zand, met kaarsjes voor gebruikt. De meeste treden dragen de naam van de donateur."

En achter elk naamplaatje zit een mooi verhaal. "Een opa en oma die voor elk kleinkind een trede doneerden, een bootcampgroep die hier regelmatig traint en de Barry Foundation die met de eerste 50 treden de crowdfunding een mooie start gaf", somt boswachter Van Lieshout op.

Volgend sponsorproject

Inmiddels loopt er via het Buitenfonds alweer een nieuwe inzamelingsactie voor het duingebied: de uitkijktoren bij Catrijp is hoognodig aan vervanging toe. "En in het nieuwe jaar gaan we ook nog geld inzamelen voor een nieuwe trap bij de Brouwerskom."

Staatsbosbeheer is genoodzaakt om via acties geld bijeen te halen omdat ze door bezuinigingen krap bij kas zitten. "Er is te weinig geld om recreatieve voorzieningen te onderhouden of te vervangen", lichtte Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer, de zorgen om verloedering van natuurgebieden toe.

Tot 2014 kreeg Staatsbosbeheer nog geld vanuit het Rijk, maar sindsdien is er bezuinigd op natuurbeheer en moet de organisatie bij provincies aankloppen voor financiële bijdragen en subsidies.