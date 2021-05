Waarom kan Staatsbosbeheer niet zelf een trap in Schoorl betalen?

Een sponsoractie voor een nieuwe trap naar het hoogste duin in Schoorl is in recordtijd een succes. Binnen twee dagen na de oproep om traptreden te sponsoren is het benodigde bedrag van 38.000 euro ruimschoots opgehaald. Maar waarom trekt Staatsbosbeheer niet zelf de portemonnee? Bezuinigingen op natuurbeheer blijken hier de oorzaak van.

De bekende trap in de Schoorlse Duinen, die leidt naar een van de hoogste duintoppen in het uitgestrekte natuurgebied, is hoognodig aan vervanging toe. De 249 houten treden zijn versleten door het vele gebruik. Tien jaar geleden is de trap aangelegd, maar is nu aan het einde van zijn levensduur.

De 38.000 euro die nodig is om het hout te vervangen voor cortenstaal - staal dat volgens Staatsbosbeheer duurzaam is en zeker een halve eeuw meegaat - , was razendsnel binnen dankzij liefhebbers van het duingebied. Inmiddels staat de teller op ruim 43.000 euro.

Verrast

Boswachter Patricia van Lieshout tegen Duinstreek Centraal: "Aan de ene kant was ik erg verrast, maar aan de andere kant verbaast het me toch ook weer niet. De Schoorlse Duinen wordt ontzettend gewaardeerd door een hele grote groep uit een verre omtrek."

De inzamelingsactie was een initiatief van Staatsbosbeheer, en de nieuwe trap wordt in het najaar (na het broedseizoen) aangelegd. Maar waarom betaalt Staatsbosbeheer de trap eigenlijk niet zelf? En is een inzamelingsactie nodig?