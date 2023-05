Ruim 2.000 handtekeningen om fietspaden Schoorlse duinen zandvrij te houden

Het blijft een heet hangijzer in de Duinstreek: de bomenkap in het duingebied. Ook de Fietsersbond verklaart zich met een petitie tegenstander van het plan. Het kappen van bomen veroorzaakt namelijk stuifzand, en volgens de bond vormt dat een bedreiging voor de geliefde fietsroutes in de duinen.

NH/ Tom Jurriaans

Staatsbosbeheer en de provincie willen met het kappen van naaldbomen zandverstuivingen laten ontstaan. Die zijn volgens deskundigen belangrijk voor het (stikstof)herstel van de natuur. Maar critici betwijfelen of de bomenkap wel zo gunstig zal uitpakken.



"Op zich is de Fietsersbond niet voor of tegen bomenkap", schrijft de vereniging aan mediapartner Duinstreek Centraal. "Maar we vrezen de gevolgen ervan." Ze verwijzen naar verschillende fietspaden, die volgens hen door zandverstuivingen onbegaanbaar zijn geworden. Wandelend duin "Het stuifduin op de grens van Verspyckweg en Blijdensteinsweg is hier een ernstig voorbeeld van. Zandverstuivingen kunnen de fietspaden bedelven. We spreken ons uit tegen afsluiting van de fietspaden en roepen duinbeheerders op de paden toegankelijk te houden." Door de zandverstuivingen zijn de Blijdensteinsweg in Schoorl en het fietspad naar strandopgang Kattendel bij Bloemendaal gestremd. Bij het fietspad in Bloemendaal werd afgelopen zondag actie gevoerd. Eerder gebeurde dat ook in Schoorl waar leden van de Fietsersbond met sneeuwschuivers en scheppen de strijd aangingen met het zogenoemde wandelend duin ( tekst loopt door onder de video)

Overstekend duin doorn in het oog voor Fietsersbond - NH Nieuws

"Dit is een ernstige zaak voor de Fietsersbond en voor de lokale economie. Het fietsnetwerk in de duinen is belangrijk voor bewoners, bezoekers en internationale toeristen; de Verspyckweg is onderdeel van de beroemde Europese Kustroute rondom de Noordzee." De petitie voor het behoud van de duinfietspaden is meer dan 2.000 keer ondertekend. De Fietsersbond verzoekt de provincie verkeersmaatregelen te nemen zodat de fietspaden begaanbaar blijven. Ook eisen ze dat de fietspaden regelmatig worden geveegd en dat over het stuifduin 'kluunmatten' worden gelegd, zodat de paden beloopbaar zijn met de fiets aan de hand.