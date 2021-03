Overstekend duin doorn in het oog van Fietsersbond

Het fietspad is volgens Reijnoud de Haan van de Fietsersbond namelijk een belangrijke schakel in de internationale kustroute die van Calais tot aan Kopenhagen loopt. Tot half november werd het pad nog schoongeveegd door eigenaar Staatsbosbeheer, maar daar is de klad in gekomen.

"Dat vinden we erg jammer, want dit is een vreselijk mooi gebied. Het wordt veel gebruikt door mensen uit de buurt en toeristen. We hopen dat het zo snel mogelijk opgeruimd wordt."

Zandhappen

'Niet zandhappen maar doortrappen', staat er te lezen op een bordje vlak voordat fietsers de oversteek met de fiets in de hand moeten maken. Naast het wegscheppen van het zand, worden er ook handtekeningen opgehaald.

"Het is wel ploeteren", beaamt een dame op de fiets die haar krabbel zet onder de petitie. "Het is wel goed voor de conditie, maar het zou wel mooi zijn als Staatsbosbeheer er wat aan gaat doen."

Hele onderneming

Volgens Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer is dat nog een hele onderneming. Het duin is in de loop van de tijd veel meer gaan stuiven, waardoor er met klein materieel niet meer tegenop te vegen is.

"Het zand kunnen we ook niet zomaar op het strand storten, aangezien dit gebied een Natura 2000-gebied is en je de natuur niet mag verstoren. Samen met PWN (medebeheerder Schoorlse Duinen red.) zoeken we nu naar een oplossing."

De provincie Noord-Holland heeft inmiddels ook een brief op de mat gekregen met het verzoek het probleem op te lossen. "De provincie heeft in een officieel beleidsplan vastgesteld dat recreatief fietsen belangrijk is. Nu worden er in het gebied bomen gekapt om verstuiving van duinen mogelijk te maken. Wij willen dat de provincie ook kijkt naar de gevolgen voor fiets- en wandelroutes."

Oplossingen

Op de lange termijn denkt Staatsbosbeheer ook na over een oplossing. Volgens Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer wordt er gedacht aan een fietstunnel, een fietsbrug of de route omleggen. "Dat laatste ligt eigenlijk het meeste voor de hand, maar we houden alle opties open."

Dat kleine stukje lopen met de fiets aan de hand, is dat nu het grootste probleem? Volgens De Haan wel. "Als er op de snelweg een hoop zand ligt, wordt het ook weggehaald. Dan wordt ook niet van de automobilisten verwacht dat ze hun auto door het zand gaan duwen. We betalen er immers belasting voor."