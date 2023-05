'Klunen' fietsers deze zomer over het stuifduin bij strandslag Kattendel?

Het fietspad bij strandslag Kattendel in de duinen bij Bloemendaal is momenteel geen echt fietspad meer. Het houdt na enkele honderden meters op, omdat er een metershoge berg stuifzand ligt. De Fietsersbond Regio Haarlem komt komende zondag in actie om het fietspad weer begaanbaar te krijgen en te houden.

Fietspad Kattendel Bloemendaal - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Twee Duitse fietstoeristen kijken licht vertwijfeld om zich heen en buigen zich dan weer over hun kaart met de fietsroute. Volgens die kaart moeten ze hier gewoon rechtdoor, maar de realiteit is anders: het fietspad houdt simpelweg op. De klinkers verdwijnen onder een grote berg zand die zich over een halve kilometer uitstrekt. Het tweetal geeft het na een paar minuten op, keert om en fietst terug richting strandpaviljoen Parnassia. Als het aan de Fietsersbond ligt, dan is het fietspad zo snel mogelijk weer met de fiets begaanbaar. Woordvoerder René Rood: "Duinbeheerder PWN wil van het fietspad af. Ze willen het niet meer schoonvegen, omdat dat teveel werk is. Maar wij hebben een oplossing voor dat probleem bedacht." Stuifgaten In 2011 werd besloten om in de kuststrook tussen Parnassia en IJmuiden een aantal gaten te graven, om zo de vorming van de duinen vrij spel te geven. Strandslag Kattendel werd verplaatst naar een plek dichterbij Parnassia. Toen is volgens de Fietsersbond ook afgesproken dat het fietspad naar Kattendel door PWN zou worden schoongehouden. René Rood: "Dat ging jarenlang goed. Maar afgelopen jaar liet PWN weten dat het vegen te duur werd en eigenlijk onbegonnen werk was geworden. 'De natuur is sterker dan de mens', zeggen ze. Maar wij willen heel graag het rondje Kattendel in stand houden." Tekst gaat door onder het kaartje

Kaartje Kattendel - Fietsersbond

De Fietsersbond heeft in de gemeente Bloemendaal een medestander. Ook die wil het fietspad graag behouden. "Maar de gemeente is niet de beheerder van die weg", zegt René Rood van de Fietserbond. "Dus eigenlijk hebben ze er niets over te zeggen." Bloemendaal stuurde eerder een brief aan de provincie Noord-Holland met het verzoek om PWN aan de eerdere afspraken te houden. Het is niet bekend of daar al een reactie op is gekomen.

"Veel mensen uit Bloemendaal en omgeving willen het rondje graag behouden" René Rood, Fietserbond Regio Haarlem

De Fietsersbond Regio Haarlem denkt een goedkope, haalbare oplossing te hebben om zonder vegen toch het stuifduin te kunnen bedwingen: kluunmatten. Rood: "Je kunt van die zwarte loopmatten op het duin leggen. Die gebruiken ze bij werkzaamheden ook en natuurlijk bij de Elfstedentocht. Via die matten kunnen wandelaars en fietsers toch bij Kattendel komen. Het is weliswaar te steil om fietsend die berg op te komen, maar met de fiets aan de hand moet het lukken." 'Wij verstuiven mee' "Het zand kan blijven stuiven, fietsers en wandelaars kunnen er overheen. Het duin verstuift, wij verstuiven mee", schrijft de Fietsersbond over de actie van zondag. René Rood: "De Fietsersbond legt zondag een spreekwoordelijke rode loper uit. Met lichte, makkelijk te verplaatsen kluunmatten kunnen we het stuifduin begaanbaar houden. Dan moet duinbeheerder PWN wel de toeleidende fietspaden vegen, maar wij vegen met ze mee." De Fietsersbond wordt in de actie gesteund door onder meer de ANWB en de NTFU Wielersportbond. De actie voor het behoud van het fietspad begint zondagochtend 14 mei om 10.30 uur. Het verzamelpunt is het noordelijke fietspad bij strandslag Kattendel. Om 11.00 uur worden de plannen van de bond officieel onthuld,