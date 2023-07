Schimmelprobleem bij onderzochte woningen Intermaris met name 'eigen schuld'

De schimmelproblemen bij de 25 onderzochte huurwoningen van woningcorporatie Intermaris in Hoorn blijkt in de meeste gevallen door 'bewonersgedrag' te komen. In minder dan de helft van de woningen gaat het om een technisch gebrek, zo blijkt uit inventarisatie die is gedaan.

Dit voorjaar startte Liberaal Hoorn een meldpunt voor de vele klachten die zij ontvingen over schimmelproblemen bij de woningen. De politiek in Hoorn stapte met een brandbrief naar woningcorporatie Intermaris. "Wij constateren dat huurders zich soms schamen of niet durven te melden dat ze last hebben van schimmel in hun woning", zo schetste Liberaal Hoorn eerder dit jaar.

Zo kwamen ze met een lijst van huurders die klachten hebben. Intermaris heeft 25 woningen uiteindelijk onderzocht. "Voor al die adressen geldt dat daar waar een technisch gebrek aanwezig was, dit is verholpen of de opdrachten voor herstel zijn verstrekt. Daar waar schimmel was ontstaan door bewonersgedrag, is de schimmel verholpen door Intermaris", schrijft wethouder Karin Hakhoff in een brief aan de gemeenteraad.

In negen van de onderzochte gevallen ging het om een technisch gebrek, bij acht huurders om 'bewonersgedrag' en in zes gevallen om een combinatie van beide factoren.

Extern onderzoek gezondheidsklachten

Drie huurders hebben gezondheidsklachten, waarvan zij vermoeden dat het door de schimmel in hun woning komt. Woningcorporatie Intermaris gaat hiernaar onderzoek doen, uitgevoerd door bureau Strooming. Zij verwachten in augustus met resultaten te zullen komen.

Na de zomer neemt Intermaris opnieuw contact op met de 25 huurders die melding hebben gemaakt, om te kijken of de maatregelen goed genoeg geholpen hebben.

De schimmelproblemen zijn al jaren een heikel punt. Vorig jaar nog, als Fractie Tonnaer aan de bel trekt en met een lijst komt van woningen waar problemen zijn.