Huurders in Kersenboogerd letterlijk en figuurlijk ziek van schimmelhuizen

Vanuit alle hoeken van de Hoornse wijk Kersenboogerd doen huurders hun beklag over schimmel in huis, versleten CV-ketels en vochtproblemen die al jaren spelen. Dat constateert inwoonster Ellen van der Knaap van het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK). Zij plaatste een oproep op Facebook, waarna ze al snel zo'n dertig 'schrijnende' verhalen te horen kreeg.

"Ik ben geschrokken", zegt Van der Knaap over de hoeveelheid reacties van huurders die zij binnen een paar dagen heeft ontvangen. Nagenoeg alle meldingen gaan over schimmel, vocht en tocht. "Het gaat door de hele wijk heen, ik heb evenveel meldingen als woonadressen."

Nog meer geschrokken is Van der Knaap door de ernst van sommige gevallen. "Eentje betrof een jong gezin, die hebben inmiddels twee kindjes gekregen. Wonen in één kamer, met schimmel. Uiteindelijk is er door de woningcorporatie mechanische ventilatie aangelegd, maar dat heeft het probleem niet opgelost."

"De CV- ketel is zolang ze er woont al een probleem. Aantal keren een mega-lekkage gehad waarbij de monteurs steeds zeiden dat het ding 'af' is. Door de lekkage moest boven het laminaat eruit, daar was niets van over. Intermaris zegt rustig 'bel je inboedelverzekering maar of ga naar een hotel om het huis te laten drogen'. Tijdens die lekkage vorig jaar hebben mijn dochter en kleinkind 4 weken bij mij gewoond. Het is een jonge meid maar heeft dagelijks last van hoofdpijn en moeheid. Vorig jaar is in de douche mechanische ventilatie geplaatst, maar dat mocht ik niet tegen de andere bewoners in het blok zeggen. In die jaren heb ik honderden euro's uitgegeven aan speciale verf tegen schimmel en andere maatregelen. Mijn portemonnee is intussen leeg."

Moeder Silvie (achternaam bij redactie bekend) springt al zes jaar in de bres voor haar dochter en kleinkinderen. Zij woonden een maand bij haar in door lekkage.

Woningcorporatie Intermaris zegt regelmatig klachten te krijgen over vocht- en schimmelproblemen. "Dit gaat om verschillende complexen, dus het is niet zo dat we op één complex zoveel dezelfde meldingen krijgen van hetzelfde probleem, dat we dat planmatig kunnen aanpakken", laat een woordvoerder weten. Als de problemen een technische oorzaak hebben, wordt dat opgelost en daar waar geen mechanische ventilatie in een badkamer of woning aanwezig is, wordt deze aangebracht.

"Vaak tot bijna altijd, speelt daarnaast ook bewonersgedrag een rol. We geven dan voorlichting over ventileren en schoonmaken. Het gebeurt ook regelmatig dat het geen technische oorzaak heeft, maar dat het alleen door bewonersgedrag komt. Punten die niet direct veel overlast bezorgen, en binnen één tot drie jaar op de planning staan bij planmatig onderhoud of verduurzaming, worden tot dan uitgesteld."

Op verschillende plekken wordt er momenteel onderhoud uitgevoerd: het gaat om 233 woningen bij de Rondeelstraat, Nieuwendoorngracht, Kasteellaan en de Borstwering. Eind vorig jaar werd de nieuwe 'Toekomstvisie' goedgekeurd, waarin beschreven staat hoe de wijk in de komende tien jaar op de schop gaat.