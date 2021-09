Overlast in Hoornse wijk Kersenboogerd: "Bewoners durven geen meldingen te doen"

Woningcorporatie Intermaris heeft het afgelopen jaar maar één klacht gehad over overlast bij de Rondeelstraat in de Hoornse wijk Kersenboogerd, waar nu een samenscholingsverbod geldt. Een groep jongeren zou daar regelmatig tot diep in de nacht voor veel herrie zorgen. Volgens Intermaris durven bewoners geen melding te doen van overlast: "Ze zijn bang voor vergeldingsacties."

De overlast concentreert zich vooral op het plein bij de Rondeelstraat. Volgens huisbaas Jan, die ook bij het plein woont, gaat het soms van kwaad tot erger: er wordt veel herrie gemaakt, ze gebruiken drank en drugs, laten troep slingeren en plassen in de struiken. En dat tot soms wel diep in de nacht. "Ik vind het vreselijk voor de bewoners, het is gewoon niet veilig 's avonds", zei hij eerder tegen NH Nieuws.

Dat mensen zich niet melden bij de wonincorporatie, die een groot deel van de woningen beheert in de wijk, ligt volgens Jan niet alleen aan het feit dat ze niet durven. Ze hebben er vaak ook geen zin meer in. "Mensen zijn het spuugzat, omdat ze het wel kunnen melden maar dat kunnen ze net zo goed tegen een brievenbus doen, want er wordt toch niks mee gedaan."

Maar ook niet iedereen ervaart overlast van de jongeren. Een aantal bewoners verderop in de straat, meer richting het station, zegt zich niet te herkennen in de problematiek rondom het plein.

Actie in de wijk

Intermaris laat in een reactie weten dat ze regelmatig met de gemeente om tafel zit over wat er speelt in de wijk. Ook lopen er medewerkers van de corporatie door de wijk om te kijken hoe het gaat. Volgens Intermaris is het goed dat er nu een samenscholingsverbod is: "De hangjongeren veroorzaken best veel overlast."

Ook de gemeente Hoorn heeft maatregelen getroffen om de overlast te beperken. Zo worden er door Team Handhaving en de politie extra controles gehouden en spreken jongerenwerkers de hanggroep regelmatig aan. Er is meer cameratoezicht en hangplekken worden onaantrekkelijk gemaakt. Ook kunnen bewoners in de wijk in gesprek met handhaving en politie tijdens een inloopspreekuur.