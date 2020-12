'Veiligheid' wordt extra hoofdstuk in toekomstplan Kersenboogerd

HOORN - De veiligheid in het centrumgebied van de Kersenboogerd moet een promintere plek krijgen in de toekomstige aanpak van de wijk, vindt ook het grootste deel van de Hoornse gemeenteraad. Tot nu toe was 'veiligheid' geen apart hoofdstuk in de toekomstvisie voor de wijk, maar daar komt nu verandering in.

Fractievoorzitter Kees Maas diende gisteren in de raadsvergadering een voorstel in om veiligheid een groter thema te maken in de toekomstplannen voor de Kersenboogerd. Maas en ander fracties waren verbaasd dat het onderwerp niet voorkwam in het oorspronkelijke plan van aanpak.

Het centrum van de Kersenboogerd wordt geplaagd door vernielingen, onrust en overlast. Maandag vond er nog een schietpartij plaats. Een bewoner laat weten dat door deze incidenten een veilig gevoel in de wijk ver te zoeken is. Volgens Menno Jas van De Realistische Partij laat de schietpartij zien dat er nu echt iets moet gebeuren.

Burgemeester Jan Nieuwenburg heeft veiligheid in zijn portefeuille, maar wilde ook vanuit zijn rol als burgemeester reageren op het voorstel. "Het plan dat er nu ligt, voorziet vooral in preventief opzicht en bevat investeringen in de wijk die belangrijk zijn om de kwaliteit van het centrumgebied te verbeteren."

'We doen al veel'

Nieuwenburg benadrukt dat voor zijn gevoel nu al ook hard gewerkt wordt aan een aanpak voor de korte termijn. "We zijn heel gericht bezig de repressieve kant absoluut aandacht te geven: door middel van camera's, veiligheidsverbetering en er zijn gebiedsverboden geweest. Ook is er geïnvesteerd in een boa die zich specifiek richt op het gebied en hebben we de verbinding met de politie verstevigd."

De fracties hebben behoefte aan een integraal plan voor het eerste kwartaal van volgend jaar, waar gewaarborgd wordt hoe de veiligheid in de wijk vergroot wordt. Maar volgens Nieuwenburg is dit niet haalbaar. "Daar moet wel tijd en geld voor zijn", reageert hij naar de raad.

Nieuwenburg stelt voor inzichtelijk te maken wat er al gedaan is en wat er al gedaan wordt, om vanuit dat perspectief met de raad te kijken wat er nog nodig is. "Ook wil ik met bewoners in gesprek gaan om te kijken wat hun wensen zijn om de veiligheid te verbeteren."