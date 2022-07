Al drie jaar wonen Ashley en dochter tussen de schimmel: "Voel mij niet serieus genomen"

Ashley (26) is ten einde raad. Al 3,5 jaar woont ze samen met haar dochtertje (2) tussen de schimmel. Ze maakte meerdere meldingen bij woningcorporatie Intermaris, maar tot de dag van vandaag is er nog steeds geen definitieve oplossing gevonden voor het schimmelprobleem. "Mijn dochter en ik zijn non-stop verkouden."

Ashley (26) woont samen met haar dochter (2) al meer dan 3 jaar tussen de schimmel - NH Nieuws

Vier jaar geleden trok Ashley met haar toenmalige partner in de jongerenwoning van Intermaris aan de Patio in Hoorn. Ze keken erg uit naar hun nieuwe plek, maar tijdens haar zwangerschap begon Ashley ineens op te merken dat er schimmel ontstond in de woonkamer, slaapkamer en keuken. "Dat was alweer 3,5 jaar geleden", zucht de moeder, terwijl haar dochter naar de film Frozen kijkt. "Zo lang die film aan staat, blijft zij stil", lacht Ashley. Volgens de huurder is woningcorporatie inmiddels al zo'n vijftien keer langs geweest om de woning te inspecteren. "Maar een oplossing hebben ze nog niet gevonden. Ik vind Intermaris echt laks en ik voel mij niet serieus genomen." Koude vloer Op basis van de inspecties vermoed Intermaris dat de schimmel ontstaat door de koude vloer. In de gang van Ashley is er daarom in maart een kruipruimte gemaakt. Ondanks de rigoureuze ingreep zit Ashley nog steeds met het schimmelprobleem. "De gang is vanwege gemaakte kruipruimte gevaarlijk geworden", stelt de huurder. Wanneer je in de gang kijkt valt inderdaad op dat het laminaat los ligt. Hierdoor staan sommige uiteindes omhoog en ligt een deel zelfs los.

Het laminaat ligt al maanden los in de woning van Ashley - Tom de Vos

En dat zorgt volgens Ashley voor een onveilige sitiuatie: "Het is gevaarlijk als ik met de kinderwagen het huis probeer te verlaten. De wieltjes blijven haken waardoor de kinderwagen soms naar voren schiet. Intermaris vertelde mij dat ze een mat zouden plaatsen, maar inmiddels zijn we drie maanden verder en ligt er nog steeds niks." Warmtenet Intermaris laat weten dat in 2023 de woningen in onder andere de wijk 'Patio' worden verduurzaamd en dat zowel de vloer als muren dan worden voorzien van een verbeterende isolatie. Deze werkzaamheden liggen in lijn met het plan van de gemeente om zo'n 1.850 huurwoningen van Intermaris te laten draaien op het warmtenet. Vorig jaar werd nog verwacht dat de tijdelijk warmtecentrale voor het warmtenet in de Kersenboogerd eind 2022 zou gaan draaien. Vandaag blijkt echter dat er sprake is van een vertraging en dat het pas werkzaam zal zijn rond het voorjaar van 2024. "Ondanks deze vertraging betekent het niet dat wij niet alvast gaan beginnen met het verduurzamen van de woningen", laat een woordvoerder van Intermaris weten. "Volgend jaar gaan we gewoon met alle woningen aan de gang en zorgen we ervoor dat ze gereed zijn om aangesloten te worden op het warmtenet." Daarnaast blijft de woordvoerder erop hameren dat huurders van Intermars de woning goed moet ventileren en dat er in de winter goed gestookt moet worden.