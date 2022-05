Fractie Tonnaer bezorgd over 'aanhoudende schimmelproblemen' bij huurhuizen Intermaris

Het zijn zorgelijke situaties waarbij ook sprake is van gezondheidsklachten. Dat zegt Fractie Tonnaer die – evenals afgelopen najaar – vragen stelt aan het college van Hoorn over de vocht- en schimmelproblemen bij huurwoningen van Intermaris in de Kersenboogerd. Nog steeds krijgen zij klachten van bewoners binnen.

De klachten die in de afgelopen weken zijn binnengekomen, heeft de fractie gemeld bij Intermaris. Na een gesprek bij de woningcorporatie constateert de partij dat het melden van de klachten door bewoners niet altijd gebeurt of mogelijk is. Fractie Tonnaer wil dan nu ook zwart op wit zien wat de stand van zaken is over de afspraken tussen het college en Intermaris als het gaat om het onderhoud van de huurwoningen. En of het college deze zorgen deelt. De partij vraagt het college erop toe te zien dat zorgelijke situaties direct door Intermaris worden opgepakt. Gezondheidsklachten "Bewoners en hun kinderen hebben door de vocht en schimmel gezondheidsklachten. Kinderen moeten noodgedwongen bij ouders in de slaapkamer slapen, omdat hun eigen kamer veel te vochtig is. Badkamers zijn vaak inpandig, zonder raam en zonder ventilatiesysteem waardoor er vocht en schimmel problemen zijn. Mensen douchen met ramen en deuren open en kopen dure middelen om schimmel te bestrijden", somt Marieke Rijk van Fractie Tonnaer de problematiek op.

Voorbeeld van schimmel in een woning - Giovanna Tomasi

Inventarisatie Het college gaf in november aan geen consistent schimmel probleem bij de 2500 woningen van Intermaris in de Kersenboogerd te herkennen. Inwoonster - en inmiddels raadslid - Ellen van der Knaap deed toen een oproep aan bewoners, waarna er tientallen meldingen binnen kwamen. Huurders zouden al jaren last hebben schimmel problemen in huis waar geen afdoende oplossing voor gevonden werd. Via huurdersvereniging De Boog, werden er uiteindelijk 27 officiële klachten ingediend bij de woningcorporatie. Van de 27 adressen had Intermaris bij 19 al eerder een melding gehad. Na bezoek waren bij zeven adressen de problemen al verholpen, en van de overige acht had de woningcorporatie nog nooit eerder een melding of reparatie verzoek ontvangen. "In november zijn alle bewoners bezocht die een klacht over vocht of schimmel hebben ingediend. Daar waar dit een bouwkundige oorzaak had, heeft Intermaris dit opgelost", aldus een woordvoerder van Intermaris. In oktober vorig jaar (2021) maakte NH Nieuws al eerder een reportage over schimmelwoningen van Intermaris in de wijk Kersenboogerd. Die zie je hieronder terug:

Huurders in Kersenboogerd letterlijk en figuurlijk 'ziek' van schimmelhuizen - NH Nieuws

Ijsberg Raadslid van der Knaap vreest dat het huidige aantal meldingen nog steeds slechts 'het topje van de ijsberg is'. "Mensen kunnen zich bij ons melden als er problemen zijn met Intermaris", concludeert Van der Knaap. "Maar het is van uiterst belang dat de huurders wel altijd eerst Intermaris benaderen. Want als die niet doen of nalatig zijn, kunnen ze ons inseinen." Ook Mensina Wijma, die voorzitter is van de De Boog, blijft erop hameren dat huurders zich moeten melden, indien er problemen zijn met de woning. "Dit jaar hebben we slechts twee meldingen gehad van klachten", stelt Wijdema. "En als we het niet weten kunnen we ook niet aan de bel trekken." Wijma bevestigd aan NH Nieuws dat de gemeente Hoorn, Intermaris en De Boog dit jaar om de tafel hebben gezeten, maar dat er nog niets zwart op wit staat over prestatieafspraken. "Het uitwerken op papier komt in het najaar", concludeert de voorzitter.